Giornata dal sapore pienamente invernale in Valle d’Aosta, con le precipitazioni che sono state localmente più intense sul settore nordoccidentale della regione. Deboli precipitazioni hanno interessato la regione fino a metà giornata, con neve in calo a 700-800 metri. Una bellissima nevicata ha imbiancato la Val d’Ayas, valle laterale sul versante del massiccio del Monte Rosa, come dimostrano le immagini che ci invia il nostro lettore Massimo Balegno. Courmayeur, che si trova all’estremità occidentale della regione, è l’emblema delle intense nevicate di oggi su questo settore della Valle d’Aosta: sono caduti 25cm di neve freschi ad Entreves, piccolo borgo a 1300 metri di quota, nel comune di Courmayeur. Più elevati gli accumuli registrati a Planpincieux, località situata nella media Val Ferret, sempre all’interno del comune di Courmayeur: caduti quasi 60cm a 1500 metri di quota. In Val Ferret, abitanti e turisti sono al lavoro per sgomberare i cortili delle case e liberare le auto nei parcheggi. Pioggia mista a neve è caduta anche sul capoluogo Aosta, a meno di 600 metri di altitudine. Dopo le precipitazioni sono seguite parziali timide schiarite sulla regione, con nuvolosità più persistente sulla dorsale.

Video di Massimo Balegno

Maltempo Valle d'Aosta: la neve imbianca la Val d'Ayas

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