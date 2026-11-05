Maltempo Iran, forte temporale con fulmini su Teheran: allagamenti a Chitgar | VIDEO

Intensi temporali con fulmini si sono abbattuti su Teheran, capitale dell’Iran, nel pomeriggio-sera di oggi, giovedì 5 novembre. L’area di Chitgar, quartiere di Teheran, è stata interessata da forti precipitazioni, fulmini e condizioni meteorologiche instabili. Le immagini condivise su social mostrano l’intensità del nubifragio e dei fulmini sulla zona. La tempesta che si è abbattuta su Chitgar ha cambiato l’atmosfera del luogo in un breve lasso di tempo, causando allagamenti nelle strade. Le immagini mostrano un panorama urbano notturno sotto una pioggia battente, in cui si nota chiaramente la visibilità ridotta e il cielo plumbeo, testimonianza visiva diretta dell’improvvisa ondata di maltempo che ha colpito Teheran e il quartiere di Chitgar.

Maltempo Iran, forte temporale con fulmini su Teheran