Maltempo, la tempesta Charles arriva in Italia: “Nubifragi e venti di burrasca, acqua alta a Venezia”

L’Italia si prepara a fare i conti con una nuova fase di intenso maltempo. La tempesta di origine atlantica, ribattezzata Charles, dopo aver interessato Spagna, Portogallo e Francia, raggiungerà anche il nostro Paese, portando piogge abbondanti, forti raffiche di vento e nevicate sulle zone montuose a quote elevate. A fare il punto sulle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni è Giulio Betti, meteorologo e ricercatore del Cnr-Lamma, che ha illustrato all’Adnkronos l’evoluzione della perturbazione. “Già oggi, mercoledì 11 novembre – ha spiegato l’esperto – dopo le piogge intense dei giorni scorsi avremo una nuova ondata di piogge che sarà circoscritta alla Toscana occidentale, all’Emilia, alla Liguria e in parte anche a Umbria e Lazio“.

Il peggioramento più significativo è atteso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando la coda della tempesta Charles raggiungerà la Penisola. “Dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione tra giovedì e venerdì porterà piogge molto abbondanti su tutta l’Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti“, ha spiegato Betti.

Nubifragi, temporali e raffiche di burrasca

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da fenomeni localmente molto intensi, soprattutto lungo il versante tirrenico. L’esperto ha infatti sottolineato che “sono attesi per il passaggio della coda della tempesta atlantica nubifragi e temporali forti su tutte le regioni tirreniche. Quelle più abbondanti sono ancora una volta attese sulla Liguria centro-orientale, l’Alta Toscana e l’Emilia Occidentale, e la parte meridionale del Friuli Venezia Giulia. In questo contesto i venti si rinforzeranno fino a raffiche di burrasca, prima da scirocco e poi libeccio, acqua alta a Venezia fin a 110 centimetri e nevicherà a quota oltre 2000 metri“.

Particolare attenzione, dunque, alle aree maggiormente esposte alle precipitazioni, con accumuli significativi attesi soprattutto tra Liguria, Alta Toscana ed Emilia occidentale. Non mancheranno venti intensi, con il passaggio dallo scirocco al libeccio, mentre a Venezia è previsto un livello dell’acqua alta fino a 110 cm. Sulle montagne, invece, la neve cadrà oltre i 2.000 metri di quota.

Maltempo almeno fino a sabato, temperature in calo nel weekend

La fase perturbata non si esaurirà rapidamente. Secondo le previsioni, il maltempo interesserà diverse zone d’Italia almeno fino a sabato, con la possibilità che sulle regioni tirreniche le precipitazioni proseguano anche nei primi giorni della prossima settimana. “Almeno fino a sabato, anche se per le regioni tirreniche il maltempo potrebbe protrarsi fino a lunedì prossimo. Le temperature saranno elevatissime fino a venerdì, tra sabato e domenica ci sarà un crollo ma durerà poco e poi risaliranno oltre la media tra domenica e lunedì prossimi“, ha concluso Betti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: