Ci sono giornate in cui la cronaca sembra raccontare emergenze lontane e scollegate tra loro, mentre in realtà sta descrivendo lo stesso gigantesco ingranaggio atmosferico osservato da tre diverse angolazioni. Da una parte c’è una nave cargo spinta fino a toccare il fondo sabbioso lungo la costa atlantica delle Landes, dall’altra ci sono corsi d’acqua che esondano dopo piogge insistenti nel Nord della Francia e infine un tornado che scoperchia decine di abitazioni nell’entroterra dell’Aube. A tenere insieme questi eventi non è una semplice coincidenza stagionale, ma una configurazione meteorologica ad altissima energia che prende vita migliaia di metri sopra la superficie terrestre e scarica la propria forza tanto sull’oceano quanto sulla terraferma.

La corrente a getto atlantica e il contrasto tra le masse d’aria: il motore del maltempo in Europa

Per comprendere come una perturbazione nata in pieno Atlantico riesca a mettere in difficoltà un mercantile di quasi centosettanta metri e allo stesso tempo a generare temporali violenti a centinaia di chilometri dalla costa bisogna alzare lo sguardo verso la tropopausa, dove scorre una corrente a getto particolarmente tesa e veloce. Quando in pieno autunno le masse d’aria gelida in discesa dalle latitudini subpolari incontrano l’aria più mite e umida che sovrasta le acque ancora relativamente calde dell’oceano, il contrasto termico alimenta questo fiume d’aria in quota, trasformandolo in un vero e proprio binario su cui le depressioni si approfondiscono rapidamente e avanzano una dietro l’altra verso l’Europa occidentale.

Dal fetch oceanico alle mareggiate nel Golfo di Biscaglia: la dinamica dell’arenamento del cargo MIRO G

È proprio la continuità di questo flusso occidentale a fare la differenza rispetto a una normale ondata di maltempo. Quando i venti soffiano con intensità sostenuta e nella medesima direzione su una distesa marina lunga centinaia o migliaia di chilometri, l’atmosfera trasferisce progressivamente la propria energia meccanica alla superficie dell’oceano lungo quello che gli oceanografi definiscono fetch esteso. Più ampio è questo corridoio di vento e più a lungo l’aria continua a spingere le creste dell’acqua senza cambiare direzione, più il moto ondoso cresce non soltanto in altezza ma anche in lunghezza d’onda e in periodo, trasformando un semplice mare agitato in una mareggiata profonda e regolare capace di viaggiare per giorni attraverso il Golfo di Biscaglia.

A differenza delle onde corte e disordinate generate da una raffica locale, una houle lunga concentra una quantità enorme di energia cinetica ben al di sotto della superficie e conserva intatta la propria spinta fino all’approccio con la costa. Quando questi treni d’onda incontrano i fondali sabbiosi e progressivamente meno profondi del litorale delle Landes, la massa d’acqua rallenta, si impenna e sprigiona forze idrodinamiche violente che mettono a dura prova la manovrabilità delle imbarcazioni e la tenuta delle ancore. È in questo scenario di mare formato e raffiche intorno ai novanta chilometri orari che il cargo maltese MIRO G, diretto verso Rouen, ha perso la capacità di contrastare la deriva al largo di Lit-et-Mixe fino a vedere cedere entrambe le linee di ancoraggio e ad arenarsi sulla sabbia, rendendo necessaria una complessa operazione di soccorso in elicottero per mettere in salvo diciannove dei ventidue membri dell’equipaggio.

Piogge persistenti e inondazioni nel Pas-de-Calais: il ruolo dei terreni saturi e delle perturbazioni atlantiche

Mentre l’oceano scaricava così la propria energia sul fronte costiero della Nuova Aquitania, lo stesso treno di perturbazioni spinto dalla corrente a getto continuava a trasportare masse d’aria molto umide verso il continente. Su territori già provati da precipitazioni ripetute, come nel Pas-de-Calais, l’arrivo di nuovi fronti piovosi ha trovato suoli ormai saturi e incapaci di assorbire ulteriore acqua, trasformando piogge persistenti in piene rapide e allagamenti diffusi. Quando l’atmosfera resta bloccata in un regime zonale così dinamico, il problema principale non è soltanto l’intensità del singolo rovescio, ma l’accumulo incessante che impedisce ai bacini idrografici di smaltire l’acqua tra un passaggio perturbato e il successivo.

Tornado nell’Aube: instabilità post-frontale e wind shear alla base dei temporali violenti

Ancora più sorprendente, per chi osserva questi fenomeni da terra, è il modo in cui la stessa circolazione può favorire episodi convettivi estremi nell’entroterra. Subito dopo il passaggio del fronte freddo, infatti, l’ingresso di aria molto fredda in quota sopra strati bassi ancora relativamente miti e umidi rende la colonna atmosferica fortemente instabile, mentre la variazione di direzione e velocità del vento con l’altitudine crea le condizioni ideali affinché le celle temporalesche inizino a ruotare su se stesse. È all’interno di questo contesto post-frontale particolarmente dinamico che a Bourguignons, nel dipartimento dell’Aube, si è sviluppata una struttura temporalesca organizzata capace di generare un tornado che ha danneggiato una sessantina di abitazioni senza fortunatamente provocare vittime.

Osservati nel loro insieme, l’arenamento di un cargo sull’Atlantico, le esondazioni nel Nord e il passaggio di un tornado nell’Aube raccontano dunque la stessa storia. Mostrano quanto sia sottile l’equilibrio tra oceano e atmosfera durante le grandi fasi di circolazione atlantica e ricordano che la meteorologia moderna non serve soltanto a prevedere se pioverà domani, ma a leggere in anticipo quella catena invisibile di energia che parte dal getto in quota, attraversa le onde dell’oceano e arriva fin dentro i nostri territori.