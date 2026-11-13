Maltempo Lazio, albero crolla improvvisamente su un furgone in transito a Frosinone: paura per tre persone

Momenti di grande paura nel pomeriggio a Frosinone, dove un albero è caduto improvvisamente sulla carreggiata, colpendo un furgone in transito con tre persone a bordo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17 in viale Napoli, provocando una situazione di pericolo per gli occupanti del veicolo. Fortunatamente, nonostante l’impatto con la pianta, tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste illese. L’episodio ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per liberare gli occupanti del furgone e mettere in sicurezza la carreggiata. Nonostante la situazione di pericolo, il bilancio dell’accaduto non registra feriti.

Intervento dei Vigili del Fuoco: liberate le tre persone a bordo del mezzo

L’allarme è stato lanciato attraverso una chiamata al numero di emergenza 115, che ha consentito di attivare l’intervento dei Vigili del Fuoco della centrale di Frosinone. Sul posto sono arrivati i pompieri con un’Autopompa Serbatoio (APS) e una Campagnola. Le squadre hanno provveduto innanzitutto a liberare le tre persone coinvolte, che si trovavano all’interno del furgone colpito dall’albero. Terminate le operazioni di soccorso agli occupanti del veicolo, i Vigili del Fuoco si sono concentrati sulla rimozione della pianta caduta sulla strada, effettuando le attività necessarie per eliminare la situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area interessata.

Frosinone, sul posto anche il 118 e la Polizia Locale: carreggiata liberata

In viale Napoli sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale, presenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimuovere l’albero e liberare completamente la carreggiata, ripristinando le condizioni di sicurezza dopo l’improvviso cedimento della pianta. La vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche per le tre persone che viaggiavano sul furgone, protagoniste di momenti di forte apprensione quando l’albero è precipitato sulla strada, finendo contro il loro veicolo.

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