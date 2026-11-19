Forti piogge oggi nel Lazio a causa del passaggio di una perturbazione atlantica da ovest verso est. Le zone più colpite dalle piogge sono state soprattutto quelle interne, seguite dal Viterbese. Nelle aree interne vicino al confine con l’Abruzzo gli accumuli pluviometrici superano anche i 70mm. Tra i dati più rilevanti segnaliamo: 80mm a Borgorose, 72mm a Posta, 59mm a Vivaro Romano, 56mm a Collalto Sabino, 54mm al Monte Terminillo, 49mm a Licenza, 48mm a Micigliano, 45mm a Cittareale. Queste piogge, unite a quelle abbondanti dei giorni scorsi, hanno causato l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con locali criticità. L’innalzamento del livello del Fiume Velino ha causato l’allagamento della carreggiata della strada statale 4 “Via Salaria”, che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 92,300 al km 94,300, tra Castel Sant’Angelo e Canetra, in provincia di Rieti, rende noto Anas. Il traffico viene temporaneamente deviato lungo la viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Disagi anche nei territori di Castel Sant’Angelo, Canetra e Ponte, con ripercussioni sulla viabilità.

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