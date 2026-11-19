Una forte mareggiata, la prima di rilevante intensità nella stagione autunnale, sta sferzando da alcune ore il litorale romano, da Ostia a Fregene. Al momento, si è in presenza di onde di circa due metri ma nelle prossime ore è stimato che salgano fino ad oltre 2,5, mentre il vento spira fino a punte di 40 nodi (75km/h). In alcuni tratti della costa, l’acqua è arrivata fin sotto le strutture balneari, lambendo verande o circondando le cabine. A Fregene, mentre su circa 800 metri di litorale sud la diga sott’acqua, già completata, fornisce da tempo relative difesa e protezione, timori ci sono nella zona centrale, colpita da erosione, e che attende per fine anno il prolungamento dei lavori per nuovi 870 metri, comprensivi di circa 350 metri di barriera sottomarina.

Preoccupazione anche tra i balneari di Isola Sacra, dove le scogliere frangiflutti continuano da tempo ad abbassarsi, non riuscendo più, come prima, ad esercitare una difesa efficace contro le onde. Sotto osservazione anche strutture balneari di Focene ed Ostia, già da tempo colpite dalle conseguenze del fenomeno dell’erosione. La mareggiata sta già trascinando sugli arenili e sulle scogliere apporti di rifiuti, tronchi e detriti, così come sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Isola Sacra.

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