La stagione invernale sulle Dolomiti è partita con il piede giusto. Dopo il passaggio della perturbazione nella giornata di ieri e con il ritorno del sole oggi, le montagne – oltre i 1.000 metri di quota – si presentano innevate, così anche il Lago di Carezza, ai piedi del Catinaccio, una delle mete predilette dei foto-turisti. Ed è solo l’inizio. Domani, sabato 21 novembre, correnti da nord-ovest in quota garantiranno tempo buono sul versante meridionale delle Alpi, mentre domenica 22, le nubi aumenteranno nuovamente con precipitazioni diffuse in giornata. Il limite della neve sarà tra 600 e 800 metri di quota.

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