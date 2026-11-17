Intelligenza artificiale, dati satellitari e supercalcolo per simulare le esondazioni, monitorare il dissesto idrogeologico e migliorare la prevenzione dei rischi naturali. Sono alcune delle tecnologie su cui punta l’Emilia Romagna, protagonista di Asita 2026, la conferenza nazionale dedicata alla geomatica e alle tecnologie geospaziali, in programma da oggi al 20 novembre a Bologna, tra Palazzo d’Accursio e Salaborsa. Tra i progetti presentati dalla Regione c’è Reg4IaTer, sviluppato insieme a Toscana, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, che utilizza intelligenza artificiale e supercalcolo per elaborare scenari di rischio ambientale. In Emilia Romagna il progetto si avvale anche del supercomputer MarghERita, impiegato per realizzare rappresentazioni dei bacini idrografici e simulare possibili esondazioni, integrando dati territoriali, meteorologici e modelli climatici.

“La sicurezza del territorio e delle persone è una delle responsabilità più importanti delle istituzioni, soprattutto in una regione come la nostra, che ha conosciuto direttamente le conseguenze sempre più gravi degli eventi climatici estremi“, sottolinea il Presidente della Regione, Michele de Pascale. “Investire nei dati, nella ricerca, nell’intelligenza artificiale e nelle nuove tecnologie significa investire nella prevenzione e nella sicurezza delle nostre comunità“, aggiunge il Presidente, per il quale “la prevenzione deve diventare sempre più il punto di partenza delle nostre scelte, non soltanto la risposta alle emergenze”.