A partire dalla scorsa notte, una forte ondata di maltempo si sta abbattendo notte sulla Tripolitania, nella Libia nordoccidentale, provocando inondazioni a Tripoli e Zawiya, disagi alla circolazione stradale e la mobilitazione dei servizi di emergenza. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libica “Lana”, le squadre della Società generale per le acque e la rete fognaria sono impegnate dalla scorsa notte nelle operazioni di drenaggio delle acque piovane e di ripristino della viabilità nelle due città. Nella capitale libica, gli interventi si concentrano lungo la strada che conduce all’aeroporto internazionale e nei quartieri di Abu Salim e Suq al Jumaa. A Zawiya, città costiera situata circa 45 chilometri a ovest di Tripoli, le squadre di emergenza sono intervenute lungo la strada litoranea, all’ingresso orientale della città.

La Direzione per la sicurezza di Tripoli, citata dal quotidiano libico “Al Wasat”, ha confermato questa mattina la chiusura al traffico del ponte di Al Ghararat e dello svincolo di Al Bifi lungo la principale arteria a scorrimento veloce della capitale, a causa degli allagamenti. L’Università di Tripoli ha annunciato la sospensione delle attività didattiche in tutte le facoltà e il rinvio degli esami in programma oggi, “per garantire la sicurezza di tutti”. Il Ministero della Salute, il Servizio di ambulanza ed emergenza e la Mezzaluna rossa libica hanno innalzato al massimo il livello di allerta, predisponendo squadre di soccorso e attrezzature per il drenaggio delle acque.

Previste ancora piogge intense, temporali e forti raffiche di vento

Nel bollettino diffuso questa mattina, ripreso dalla “Lana”, il Centro nazionale di meteorologia libico ha previsto ulteriori precipitazioni, localmente molto intense, accompagnate da temporali e raffiche di vento fino a 60km/h. Particolarmente esposte sono le località costiere comprese tra Garabulli, circa 50km a est di Tripoli, e la periferia orientale di Misurata. L’ondata di maltempo interessa anche la pianura della Gefara e i rilievi del Gebel Nefusa, nell’entroterra della Tripolitania. Il responsabile dell’ufficio stampa del Centro nazionale di meteorologia, Mohieddin Ramadan, ha invitato la popolazione della Libia occidentale a non uscire di casa “se non in caso di assoluta necessità”.

A partire da questa sera, secondo le previsioni del Centro, la perturbazione dovrebbe spostarsi progressivamente verso la Cirenaica, interessando la regione del Golfo della Sirte e la pianura di Bengasi, per poi investire nella giornata di domani i rilievi del Gebel al Akhdar (Montagna verde), nella Libia nordorientale, dove sono attese precipitazioni intense con il rischio di piene improvvise dei corsi d’acqua. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di vittime.