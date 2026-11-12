Maltempo Liguria, allarme a Chiavari: il Torrente Rupinaro supera le soglie di allerta, piena impressionante tra i palazzi | FOTO

È allarme maltempo a Chiavari, in provincia di Genova, dove il Torrente Rupinaro ha superato le soglie di allerta. A segnalare la situazione è direttamente il Comune di Chiavari, che ha diramato l’allarme a seguito dell’innalzamento del livello del corso d’acqua. Una situazione particolarmente delicata per la presenza di edifici e infrastrutture nelle immediate vicinanze del torrente. Le immagini diffuse da “Avanti Chiavari – Di Capua” documentano le condizioni del Rupinaro in piena, con una massa d’acqua torbida che occupa l’alveo del torrente nel tratto urbano della città ligure. La fotografia mostra il corso d’acqua scorrere tra i palazzi, con il livello visibilmente elevato e una corrente turbolenta.

Maltempo a Chiavari, il Torrente Rupinaro supera le soglie di allerta

Il superamento delle soglie di allerta del Torrente Rupinaro rappresenta l’elemento più rilevante della situazione meteorologica e idrologica a Chiavari. L’allarme diramato dall’amministrazione comunale segnala infatti il raggiungimento di livelli che richiedono particolare attenzione per l’evoluzione delle condizioni del corso d’acqua. Il torrente attraversa una parte densamente urbanizzata della città e, proprio per questa ragione, l’innalzamento del suo livello assume una particolare rilevanza sotto il profilo del rischio idraulico. La presenza di abitazioni, strade e altri elementi del tessuto urbano rende fondamentale il controllo dell’andamento della piena.

Rupinaro in piena, le immagini del torrente tra i palazzi di Chiavari

La fotografia pubblicata offre una testimonianza visiva delle condizioni del Torrente Rupinaro a Chiavari. Dall’immagine, ripresa dall’alto, si osserva un lungo tratto del corso d’acqua caratterizzato da una corrente impetuosa e da una colorazione marrone, tipica delle acque cariche di sedimenti durante gli eventi di piena. Il torrente scorre tra edifici residenziali, giardini e infrastrutture urbane, fino al tratto più vicino alla costa. L’acqua presenta evidenti turbolenze superficiali, mentre il livello raggiunto evidenzia la portata dell’evento in corso. La fotografia permette inoltre di osservare la vicinanza del torrente agli edifici che sorgono lungo le sponde, un elemento che contribuisce a rendere particolarmente significativo l’allarme diramato dal Comune di Chiavari.

Allerta idraulica a Chiavari, attenzione all’evoluzione della piena

Il superamento delle soglie di allerta è un parametro importante nella valutazione delle condizioni dei corsi d’acqua durante gli eventi di maltempo. Indica che il livello idrometrico ha raggiunto valori di riferimento utilizzati per individuare situazioni di potenziale criticità. Il dato assume particolare importanza nei contesti urbani attraversati da torrenti, dove l’evoluzione dei livelli idrici può diventare rapidamente un elemento centrale nella gestione del rischio. A Chiavari, l’allarme diffuso dall’amministrazione comunale pone quindi l’attenzione sulle condizioni del Rupinaro e sulla necessità di seguire l’evoluzione della piena, in una fase caratterizzata da un evidente innalzamento del corso d’acqua.

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