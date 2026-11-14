Maltempo Liguria, Arpal: “torna l’instabilità sul Levante”

Torna l’instabilità meteorologica sul Levante ligure a partire da domani, domenica 15 novembre. È quanto si legge nel Bollettino di vigilanza dell’Arpal. Secondo le previsioni, il maltempo si manifesterà “in tarda serata con l’approssimarsi di un impulso perturbato dalla Francia che riporta condizioni d’instabilità sull’estremo Levante, dove sono possibili rovesci o temporali d’intensità al più moderata“. Per lunedì 16, “il rapido transito dell’impulso perturbato è associato a condizioni d’instabilità sull’estremo Levante dove fino al mattino sono possibili rovesci o temporali d’intensità al più moderata, moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso per onda formata di libeccio”.

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