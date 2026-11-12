Maltempo Liguria, colmo di piena prolungato del Magra atteso stasera: nuove piogge nella notte sul Levante

Alla luce delle attuali deboli precipitazioni in corso in Liguria, ancora possibili all’interno della tregua di qualche ora che si sta vivendo, il colmo di piena del Magra è atteso arrivare alla foce entro le ore 22. Si tratterà di un colmo prolungato nel tempo, stimato al di sopra della soglia di guardia, di poco sotto ai 2000 metri cubi al secondo, rende noto Arpal. Nella notte, potranno verificarsi nuovi rovesci e in mattinata temporali anche forti ancora a Levante. Le pause permetteranno ai corsi d’acqua di smaltire parte dell’importante carico ricevuto nelle ore precedenti – intorno ai 200mm nelle 24 ore, oltre 300mm nell’intero evento – con il livello che potrebbe repentinamente riprendere a risalire con la ripresa delle piogge. Arpal raccomanda perciò la massima attenzione fino alla chiusura dell’allerta.

La caratteristica delle precipitazioni odierne – viene sottolineato – non è stata l’intensità – al massimo 32mm/1h – quanto l’estensione e la durata delle piogge, che hanno riguardato in maniera diffusa tutto il territorio regionale, pur concentrandosi maggiormente sul levante (in figura, la cumulata delle 24 ore). Sempre sul Levante si sono registrati venti da sudest fino a forti con raffiche fino a 80km/h lungo la costa. Domani attenzione anche alla mareggiata, prevista da libeccio con periodo di 9-10 secondi.

Maltempo Liguria, Giampedrone: “lavoro senza sosta per la Protezione Civile”

“Il sistema regionale di Protezione Civile ha continuato a lavorare senza sosta per monitorare e gestire una situazione in continua evoluzione. Il presidio della Colonna mobile regionale, arrivato nel pomeriggio nello Spezzino, ha fornito supporto ai comuni e alle popolazioni soprattutto nei comuni di Luni, Arcola e Vezzano. Anche nella giornata di domani il presidio resterà operativo presso la struttura della Protezione civile di Santo Stefano Magra, fino alla conclusione dell’allerta prevista per le ore 14“, ha affermato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

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