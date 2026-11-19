Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta idrologica gialla sul Levante della Liguria (Zona C) alle 14 di oggi sui piccoli e medi bacini e alle 17 sui grandi bacini. “Come da previsione nelle prime ore del giorno ha cominciato a piovere sulla regione con intensità moderata o localmente forte sul Centro-Levante regionale (fino a 30mm/h nel Tigullio e nello Spezzino)“, spiega l’Agenzia regionale in una nota. “Associate agli scrosci più intensi si sono verificate alcune criticità localizzate in ambito urbano e sul reticolo minore, ancora possibili con le eventuali piogge residue. Nel Vara e Magra stanno transitando deflussi significativi, con colmo di piena atteso nel primo pomeriggio, generalmente contenuto in alveo“.

I fenomeni “si sono già esauriti sul Ponente e gran parte del Centro con ampie aperture, mentre a Levante permarrà una variabilità residua. Ventilazione prevista ancora forte dai quadranti meridionali sui capi esposti di Ponente e Levante tra oggi e domani, fino a forte dai quadranti settentrionali sul Centro nella giornata odierna. Da segnalare la mareggiata intensa per onda lunga di Libeccio lungo tutte le coste“.

Nella giornata odierna “il moto ondoso sarà in momentaneo calo prima di una nuova decisa ripresa tra pomeriggio e sera, in particolare durante la notte e al mattino di domani quando si potranno avere onde massime intorno ai 6/7 metri con un periodo intorno ai 9 secondi sul Levante“. Domani mattina “locale residua instabilità sul Levante in un contesto prevalentemente asciutto che durerà fino a sabato, prima di una nuova perturbazione in arrivo domenica sulla regione“, conclude la nota Arpal.

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