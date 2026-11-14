Maltempo Liguria, continuano gli interventi per il ripristino della rete stradale nello Spezzino

Sono proseguiti nella notte e nella mattinata di oggi gli interventi dei tecnici della Provincia della Spezia che hanno lavorato per garantire la riapertura di tutte le strade interessate dalla forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio spezzino in questi ultimi giorni. “Entro la giornata di oggi in tutta la rete stradale provinciale sarà garantita la percorribilità”, scrive in una nota la Provincia della Spezia dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha provocato gravi danni su numerose strade. “Questa mattina – si legge – è stato possibile riaprire regolarmente al traffico la strada provinciale SP 530 Napoleonica dove, nell’incrocio tra Le Grazie e Porto Venere si era creata una voragine sotto il manto stradale. Proseguirà, anche se la circolazione è stata regolarizzata, l’intervento di messa in sicurezza della stessa SP 530 ma in località Acquasanta, questo dopo che una grossa frana, iniziata con un versamento d’acqua da sopra la strada Littoranea, aveva colpito il fosso Bacelle ed era scesa in strada, saturando con sassi, fango e legname anche le canalizzazioni di scolo dell’acqua”.

“A breve sarà riaperta la SP 25 a Sesta Godano, nella zona di Orneto, segnata dalla presenza di una frana di importanti dimensioni che grava sulla carreggiata. Riaperta a senso unico alternato anche la strada provinciale SP 23 a Castelnuovo Magra, nella zona del ‘bivio per l’acquedotto’, in fase di definizione gli interventi sulla SP17 della Val Graveglia e nella zona di Monterosso”. “Durante tutto il fine settimana – si conclude la nota – il personale tecnico sarà, comunque, impegnato per garantire ulteriori attività, in particolare lungo le tratte stradali in cui si possono evidenziare, anche dopo molte ore dalla fine dello stato di allerta, delle criticità conseguenti all’emergenza meteo”.

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