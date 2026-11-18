Il maltempo della settimana scorsa ha causato danni per quattro milioni nello Spezzino. Lo afferma il sindaco e Presidente della provincia, Pierluigi Peracchini, tracciando un primo bilancio. In questi ultimi due giorni, dopo la riapertura delle strade temporaneamente chiuse da giovedì 12 novembre, sono iniziate le verifiche e la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione. Ma il maltempo non concede tregue: da domani tornerà a piovere. “La Provincia della Spezia ha operato con tutte le risorse a disposizione per garantire la sicurezza e la riapertura delle strade. Oggi iniziamo la prima conta dei danni – dice Peracchini – e i calcoli ci indicano una situazione complessa che dovremmo affrontare. In questa fase abbiamo valutato che serviranno interventi tra i quattro e i cinque milioni per risolvere tutte le criticità che si sono verificate”.

Oltre 50 interventi principali

Per garantire la sicurezza e la transitabilità lungo gli oltre 570 chilometri di strade provinciali, la Provincia della Spezia ha schierato tutto il personale a disposizione, con un centro operativo, quattro gruppi tecnici, due squadre operative e tre ditte convenzionate, oltre alla Polizia provinciale. Tecnici e funzionari hanno lavorato nel territorio dei 12 Comuni gestendo decine interventi che hanno richiesto opere urgenti per mantenere aperte le strade in condizioni di sicurezza. “Sono stati oltre una cinquantina gli interventi principali – continua – ai quali si sommano quelli minori tenendo presente che la Provincia, dopo la riforma Renzi/Del Rio non ha più struttura e fondi, ma resta competente su circa 570 chilometri di strade”.

Adesso inizia la fase “dell’individuazione delle situazioni che hanno provocato frane, crolli delle scarpate e tutti gli altri danni subiti. I nostri tecnici hanno già effettuato i primi sopralluoghi e stiamo predisponendo le schede tecniche per poter accedere ai fondi che dovranno arrivare per il superamento di questa emergenza”.

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