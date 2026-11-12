Maltempo Liguria, emergenza allagamenti alla Spezia: anziani bloccati per un’ora in un’auto sommersa dall’acqua

Momenti di paura alla Spezia, dove alcune persone anziane sono rimaste intrappolate all’interno di un’automobile parzialmente sommersa dall’acqua durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito il levante ligure. A scongiurare conseguenze per gli occupanti della vettura è stato il tempestivo intervento di alcuni agenti della Polizia penitenziaria, che hanno affrontato le difficili condizioni provocate dagli allagamenti riuscendo a mettere tutti in salvo. L’episodio si è verificato nella zona del carcere della Spezia, dove le precipitazioni particolarmente intense avevano determinato un grave allagamento delle aree esterne e della viabilità circostante. I poliziotti penitenziari sono intervenuti in soccorso degli anziani, rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo senza riuscire ad aprire le portiere.

Maltempo alla Spezia, anziani intrappolati nell’auto sommersa dall’acqua

La situazione di pericolo si è verificata mentre le forti piogge stavano provocando importanti accumuli d’acqua nella zona dell’istituto penitenziario spezzino. Un’automobile con a bordo alcune persone anziane era rimasta immobilizzata lungo la viabilità interessata dagli allagamenti, impossibilitata a proseguire anche a causa di uno pneumatico forato. L’acqua aveva raggiunto circa la metà della vettura, rendendo particolarmente difficile la situazione per gli occupanti. Le persone a bordo non riuscivano ad aprire le portiere e si trovavano quindi nell’impossibilità di uscire autonomamente dall’automobile. In queste condizioni è arrivato l’intervento degli appartenenti alla Polizia penitenziaria della Spezia, che si sono adoperati per liberare gli anziani dall’abitacolo e garantire la loro incolumità.

Il soccorso della Polizia penitenziaria: un’ora accanto agli anziani per metterli in salvo

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complicate dalla presenza dell’acqua e dalle conseguenze delle precipitazioni sulla viabilità circostante. Gli agenti sono rimasti accanto alle persone anziane per circa un’ora, affrontando le difficoltà determinate dagli allagamenti. Nonostante gli ostacoli, i poliziotti penitenziari hanno continuato a prestare assistenza agli occupanti della vettura fino a riuscire ad aprire le portiere dell’automobile e a consentire a tutti di uscire dalla situazione di pericolo. L’intervento ha permesso di mettere in salvo tutte le persone coinvolte, ponendo fine a una vicenda particolarmente delicata per le condizioni in cui si trovavano gli anziani, rimasti bloccati in un’automobile circondata dall’acqua.

Gli agenti cambiano lo pneumatico e accompagnano gli anziani fino a casa

Il soccorso non si è concluso con l’uscita degli occupanti dall’abitacolo. Dopo averli liberati, gli agenti della Polizia penitenziaria hanno infatti continuato a fornire assistenza, occupandosi anche del problema meccanico che aveva contribuito a immobilizzare l’automobile. I poliziotti hanno provveduto personalmente alla sostituzione dello pneumatico danneggiato, permettendo di superare anche l’impedimento che aveva reso impossibile la prosecuzione del tragitto. Successivamente, gli agenti hanno accompagnato le persone anziane fino alla loro abitazione, assicurandosi che potessero rientrare in sicurezza dopo la difficile esperienza vissuta durante l’ondata di maltempo.

Il Sappe elogia i poliziotti penitenziari: le parole del segretario Donato Capece

Il comportamento degli agenti intervenuti alla Spezia ha suscitato l’apprezzamento del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), attraverso le parole del segretario generale Donato Capece, che ha sottolineato il valore dell’intervento e il senso di responsabilità dimostrato dai poliziotti nei confronti della collettività. “Ciò che è accaduto alla Spezia rappresenta una testimonianza straordinaria dei valori che contraddistinguono le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria – commenta il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) Donato Capece -. Gli eroici baschi azzurri della Spezia hanno dimostrato che l’uniforme non è soltanto un simbolo di appartenenza a un corpo dello Stato, ma soprattutto una responsabilità quotidiana verso la collettività”. Le parole di Capece evidenziano il significato dell’azione compiuta dagli appartenenti al Corpo, intervenuti in una situazione di emergenza legata al maltempo in Liguria e impegnati non soltanto nel salvataggio degli anziani, ma anche nell’assistenza necessaria a consentire loro di tornare a casa in sicurezza.

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