Le forti piogge che oggi hanno colpito il Levante ligure hanno provocato allagamenti e disagi. Sono caduti intorno ai 60-65mm di pioggia. I dati pluviometrici più importanti indicano: 65mm a Sella Mereti di Levanto, 60mm a La Spezia – Mazzetta, 59mm a Bonassola – Bagni S. Giorgio, 57mm a Brugnato, 52mm a San Benedetto, 51mm a La Spezia – Porto Lotti, 50mm a Graveglia, 42mm a Murlo. Questa mattina a Vezzano Ligure, una bimba di 5 anni e la sua famiglia sono stati salvati dalla Polizia locale mentre il piano terra della loro casa veniva invaso dall’acqua. La piccola, che rischiava di essere trascinata via dal fango, è stata presa in braccio da un agente mentre la madre e sua nonna venivano soccorse da altri colleghi. Il livello dell’acqua era salito repentinamente a causa delle piogge e della rottura di una condotta idrica che ha allagato l’area e interrotto il traffico sull’Aurelia. L’abitazione è stata evacuata.

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