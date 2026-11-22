In seguito alle forti piogge registrate durante l’allerta meteo gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria, un enorme masso è precipitato lungo la strada provinciale per Corniglia (La Spezia), nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Non risultano persone né mezzi coinvolti, ma la strada è stata chiusa nella zona di Guvano nel Comune di Vernazza (La Spezia) per motivi di sicurezza. Lungo l’arteria dalla zona collinare soprastante è precipitato il masso che prima ha impattato sulla carreggiata lesionando l’asfalto, poi ha proseguito la sua corsa nella scarpata sottostante. Per precauzione la strada è stata chiusa dai tecnici della Provincia, in coordinamento con il Comune di Vernazza, e sono state disposte immediate operazioni di verifica del sito che proseguiranno domani mattina con un primo intervento di messa in sicurezza, anche per stabilire la condizione del versante sopra la strada.

Colata di fango e detriti sulla provinciale per Levanto

Altri interventi lungo la strada provinciale che conduce a Levanto, in località Legnaro, dove si è verificata una colata di fango, sassi e detriti dalla zona sopra la scarpata di monte, lungo il pendio che sovrasta la carreggiata, anche con l’interessamento di alcune piante. La strada è stata così invasa da materiale franoso misto ad acqua, rendendo impraticabile un vasto tratto in entrambe le corsie. Sul posto ha operato con un mezzo meccanico una squadra di pronto intervento del servizio viabilità della Provincia. La strada è stata temporaneamente chiusa, per poi essere riaperta subito dopo le operazioni di messa in sicurezza. Il personale della Provincia della Spezia ha gestito l’intervento movimentando tutta la massa di materiale franato, quindi ripulendo il tracciato e stabilizzando la scarpata di monte.

Altre criticità per il maltempo nello Spezzino

“Il territorio spezzino presenta una serie di storiche criticità idrogeologiche che gravano direttamente sulla sicurezza delle nostre strade colpite da frane o smottamenti che hanno origine anche da quote molte superiori dal livello stradale – commenta il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini -. Ringrazio i nostri servizi tecnici che anche in queste ore hanno garantito la sicurezza lungo tutte le nostre strade, anche se l’allerta è finita, non è finito il nostro lavoro e nelle prossime ore manterremo ancora in servizio i tecnici per un presidio di primo intervento. Le ultime criticità si vanno a sommare alle problematiche che stiamo gestendo dopo l’emergenza meteo degli scorsi giorni che, ad una prima stima, hanno fatto registrare danni per oltre cinque milioni“.

Conclusa l’allerta gialla sul Centro-Levante

Si è conclusa alle 18 di oggi l’allerta gialla sul Levante ligure (zona C), dopo la chiusura alle 14 sul Centro della regione (zona B) e alle 16 sui versanti padani di Levante (zona E). Nelle prossime ore, permane una residua instabilità con possibili precipitazioni. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha seguito l’evoluzione della perturbazione in costante raccordo con il territorio, senza registrare segnalazioni di criticità di rilievo legate al maltempo. Particolare attenzione è stata dedicata ai piccoli bacini e ai rii, anche alla luce delle ondate di maltempo degli ultimi giorni.

Secondo i dati Arpal, tra le 12 e le 13 a Montalbano, alla Spezia, si sono registrati 24mm di pioggia in un’ora e 42mm in sei ore. Nello stesso intervallo, a Camogli sono stati rilevati 17mm in un’ora e 35mm in sei ore, con cumulate simili in altre località del Levante. Le raffiche massime di vento hanno raggiunto i 75km/h alla Spezia e i 70km/h a Casoni di Suvero. Il moto ondoso è ancora in aumento e nelle prossime ore sono attese mareggiate. All’ultimo rilevamento, la boa di Capo Mele ha registrato un’onda massima di circa due metri.

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