Maltempo Liguria, frane isolano le frazioni di Manesseno e San Quirico di Rivarola nel Genovese: ci sono sfollati

Nel corso della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti con mezzi speciali per rimuovere una frana caduta in Via Casanova a Manesseno, nel comune di Sant’Olcese (Genova). La frana isolava circa venti persone. Nessuno è rimasto ferito. Sempre nel Genovese, una frana in località San Quirico di Rivarola, nel territorio di Carasco, ha portato all’evacuazione di una decina di persone, in parte alloggiate per la notte nella biblioteca comunale. Le autorità hanno chiuso al transito, nella parte minacciata dal cedimento, la strada provinciale 33. Non ci sono case isolate.

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