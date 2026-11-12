Maltempo Liguria, grossa frana a La Spezia: evacuate due palazzine, unità cinofila sul posto

Il maltempo in Liguria torna a far paura. Una grossa frana si è verificata a La Spezia, nel quartiere di Valdellora, rendendo necessaria l’evacuazione di due palazzine situate in via Alessandro Volta. Un episodio particolarmente preoccupante, che ha fatto scattare anche le operazioni di verifica per accertare l’eventuale coinvolgimento di persone nel movimento franoso. La situazione riguarda una zona residenziale di Valdellora, quartiere della città di La Spezia, dove il cedimento del terreno ha imposto l’evacuazione di due edifici abitativi. L’episodio riporta al centro dell’attenzione le conseguenze del maltempo e i rischi associati ai movimenti del terreno nelle zone urbanizzate.

Unità cinofila sul luogo della frana per escludere persone coinvolte

Particolare attenzione è rivolta alla possibilità che il movimento franoso possa aver coinvolto delle persone. Sul posto è presente anche un’unità cinofila, impegnata nelle verifiche necessarie a escludere la presenza di persone coinvolte nella frana. Si tratta di un intervento importante nell’ambito delle operazioni conseguenti al cedimento del terreno, con l’obiettivo di accertare che non vi siano persone interessate direttamente dall’evento. La frana di Valdellora rappresenta un episodio significativo per le conseguenze immediate sulla zona abitata. L’evacuazione delle due palazzine e la presenza dell’unità cinofila evidenziano la delicatezza della situazione. Le immagini dell’episodio sono state diffuse dalla Gazzetta della Spezia, che documenta quanto accaduto nella zona interessata dal movimento franoso.

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