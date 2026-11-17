Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta gialla idro su tutte le classi di bacino del levante (Zona C) della Liguria alle ore 18. “Come previsto le correnti umide atlantiche hanno portato tempo grigio e piovoso sulla Liguria, in particolare sul Levante, già interessato dalle precipitazioni in mattinata. Nel corso della giornata sulla zona C non è esclusa la possibilità di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità“, spiega Arpal in una nota. “Il livello di totale saturazione del terreno determina una elevata reattività del reticolo idrografico, pertanto – in occasione di scrosci localmente più intensi – potranno manifestarsi locali criticità legate ad innalzamenti dei livelli idrici specie nei corsi d’acqua medio-piccoli di C. La persistenza delle piogge potrà inoltre provocare innalzamenti dei livelli anche nei corsi d’acqua maggiori, ovunque contenuti nell’alveo. Verso sera, mentre sul Centro-Ponente il tempo tenderà a migliorare, lasciando spazio a schiarite anche ampie, ci saranno ancora piogge residue a levante“.

Domani, mercoledì 18 novembre, “sarà una giornata di tregua dalle precipitazioni, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione attesa per la giornata di giovedì, quando si avranno nuovamente precipitazioni sul Levante accompagnate da possibili rovesci o temporali. Permarranno anche venti forti e mareggiata nelle ore pomeridiane. Da segnalare la ventilazione di libeccio, con venti forti nella parte centrale della regione, fino a burrasca, anche rafficati lungo le coste di Ponente e sul Levante sia nella giornata odierna che in quella di domani (segnaliamo raffica da 102 km/h a Casoni di Suvero)“.

Attenzione anche al mare: il moto ondoso “è in aumento a partire dalla mattinata (registrata dalla boa della Spezia un’onda massima di 5 metri con un periodo di circa 7 secondi) e aumenterà ancora nel corso del pomeriggio sera. Anche per domani si segnala mare agitato su tutte le coste con mareggiate, che potranno essere intense sul Levante, soprattutto sullo spezzino“, concludono gli esperti Arpal.

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