Maltempo Liguria, primo bilancio per lo Spezzino: frane, sfollati e strade interrotte ma nessun ferito

Non ci sono persone sotto la frana che la sera di giovedì 12 novembre ha interessato il quartiere Valdellora alla Spezia, travolgendo un parcheggio. Hanno dato esito negativo le ricerche svolte dai tecnici dei Vigili del Fuoco specializzati nel soccorso tra macerie che hanno utilizzato un cane da ricerca prima di dare il via libera alle ruspe. Per tutta la notte, si è scavato lungo Via Volta per liberarla da tonnellate di terra che, appesantita da ore di pioggia ininterrotta, ha abbattuto un tratto di muro lungo circa una ventina di metri schiacciando alcune vetture parcheggiate. Sfollati due edifici che si trovavano al di sopra del terrapieno. Nove nuclei familiari, per un totale di oltre venti persone, ha trovato accomodamento la notte scorsa presso amici e parenti. Una volta liberata la strada, le due palazzine saranno ispezionate per verificare la presenza di eventuali criticità.

In Val di Magra è invece passata la piena del fiume che aveva spinto il Comune di Arcola a sfollare alcune abitazioni nelle località Romito Magra, Ressora e Battifollo. In bassa Val di Vara segnalati durante la notte smottamenti locali a Riccò del Golfo che hanno richiesto l’intervento dei volontari di Protezione Civile per la risoluzione.

Viabilità

Sono rimaste interdette al traffico la strada provinciale 17 della Val Graveglia a causa dell’allagamento dei bypass sul torrente e la SP23 a Castelnuovo Magra e la SP25 a Sesta Godano per frana. Alle Cinque Terre chiusa la SP38 a Monterosso per uno smottamento nei pressi dell’acquedotto. La piena del torrente Durasca ha tranciato un tratto di metanodotto lungo la SP51 che ha richiesto l’intervento dei tecnici. Chiusa per frana anche la SP530 “Napoleonica” che collega la Spezia a Porto Venere, all’altezza dell’Acquasanta, con transito deviato all’interno della base navale su concessione della Marina Militare.

Giampedrone: “in Liguria nessun ferito né isolato”

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone fa il punto sull’ondata di maltempo in Liguria, che sta interessando soprattutto lo Spezzino. “Il primo bilancio dell’ondata di maltempo è al momento discretamente positivo: non risultano cittadini feriti né persone isolate. Alla Spezia, in via Volta, le ricerche dopo la frana hanno escluso il coinvolgimento di persone, mentre a Carasco, lungo la provinciale 33, il movimento franoso è costantemente monitorato. Anche ad Arcola, dove la piena del Magra aveva reso necessarie misure precauzionali per i residenti di Romito Magra e Ressora, la situazione è stata seguita senza particolari criticità. Le piene di Magra e Vara hanno infatti superato i primi livelli di guardia senza conseguenze rilevanti”, ha detto Giampedrone.

“Si tratta comunque di un bilancio ancora parziale, perché l’allerta prosegue fino alle 14 di oggi e il monitoraggio dovrà continuare anche nelle prossime ore – prosegue l’assessore -. Dopo oltre 300 millimetri di pioggia registrati in diverse stazioni del Centro-Levante, i terreni sono fortemente saturi e anche precipitazioni meno intense potrebbero provocare nuovi smottamenti e cedimenti. Dobbiamo inoltre prepararci a un nuovo passaggio perturbato atteso nella giornata di lunedì, soprattutto sul Levante, anche se non con le intensità delle precipitazioni di queste ultime due giornate”. “Per quanto riguarda l’eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale, ogni valutazione sarà fatta a conclusione dell’evento, tenendo conto anche di questa nuova perturbazione. Nel frattempo la Colonna mobile regionale resterà operativa sul territorio per supportare i Comuni e la popolazione”, ha aggiunto Giampedrone.

L’allerta arancione per i grandi bacini dello Spezzino proseguirà fino alle 14 di oggi. Esaurita la fase temporalesca sul Levante, l’attenzione si sposterà sul mare, con una libecciata in arrivo.

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