Maltempo Liguria, riaperte le strade provinciali della Spezia dopo gli interventi di messa in sicurezza: resta chiusa la SP38 per una frana a Monterosso

Sono terminate le operazioni di messa in sicurezza delle strade provinciali della Spezia dopo il maltempo dei giorni scorsi. Gli interventi effettuati hanno consentito di ripristinare la circolazione lungo tutte le arterie viarie interessate, con una sola eccezione nella zona delle Cinque Terre, dove rimane una chiusura a causa di un movimento franoso ancora attivo. Il completamento delle operazioni segna il ripristino della viabilità provinciale dopo le criticità provocate dalle recenti condizioni meteorologiche. La situazione resta tuttavia da risolvere a Monterosso, dove la presenza di una frana consistente impedisce ancora la riapertura di un tratto stradale.

Frana a Monterosso, resta chiusa la strada provinciale 38

L’unica arteria ancora interessata da una chiusura è la strada provinciale 38 a Monterosso, precisamente in località “acquedotto”. In questo punto è presente un movimento franoso consistente e ancora attivo, una condizione che non consente, al momento, il ripristino della normale circolazione. La chiusura riguarda un tratto della viabilità provinciale nella zona delle Cinque Terre. Nonostante l’interruzione, è possibile aggirare il tratto chiuso utilizzando percorsi alternativi, che consentono di bypassare l’area interessata dalla frana.

SP38 di Monterosso, interventi sulla frana previsti la prossima settimana

Per quanto riguarda il tratto ancora chiuso della SP38, la gestione del movimento franoso è prevista nel corso della prossima settimana, una volta che la situazione si sarà stabilizzata. La persistente attività della frana rappresenta infatti l’elemento che condiziona i successivi interventi. Sarà necessario attendere la stabilizzazione del movimento franoso prima di procedere con le operazioni previste per affrontare la criticità. Con la conclusione della messa in sicurezza delle altre strade provinciali, la viabilità della Spezia risulta dunque ripristinata su tutte le arterie, ad eccezione del tratto della provinciale 38 a Monterosso, dove la circolazione resta interrotta in attesa degli interventi sulla frana.

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