Maltempo Liguria: scattata l’allerta arancione sul Levante, frane ed evacuazioni alla Spezia

Nella notte appena trascorsa non sono state segnalate nuove criticità in Liguria dovute all’ondata di maltempo in atto, mentre dalle 6 di questa mattina è scattata l’allerta meteo arancione per temporali sul Levante, l’allerta gialla sul Centro della regione e sui versanti padani di Levante. Lo comunica la Regione Liguria in una nota. Nello Spezzino, proseguono gli interventi per i danni causati dai temporali di ieri pomeriggio. Alla Spezia, i principali movimenti franosi hanno interessato via del Forno e via Montalbano. In via Nino Bixio, sempre ieri alla Spezia, sono state evacuate nove persone per l’allagamento dei piani terra. A Sarzana sono stati liberati alcuni sottopassi allagati e la Protezione Civile comunale continua a monitorare i livelli dei corsi d’acqua.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale continua a monitorare l’evoluzione della perturbazione e la situazione sul territorio, in costante raccordo con i Comuni. Secondo i dati dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) alle 5:30 sono stati rilevati 41mm di pioggia a Novegigola nel bacino del Magra. A Casale di Pignone sono caduti 33,6mm in 30 minuti. A Castelnuovo Magra si sono registrati 194mm in 13 ore e 226mm nelle 24 ore. Nella notte, il vento ha raggiunto i 70km/h a Casoni di Suvero (Rocchetta di Vara) e i 61km/h alla Spezia. L’afflusso di aria mite dal Nord Africa, associato al passaggio del fronte, mantiene alte le temperature. Questa mattina si registrano quasi +20°C alla Spezia, +18°C a Camogli e +17°C a Sanremo. La Sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.