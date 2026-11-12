Maltempo Liguria, sfollate due frazioni di Arcola per la piena del Magra

A causa della piena del fiume Magra, il Comune di Arcola (La Spezia) ha disposto che gli abitanti delle frazioni di Romito Magra e Ressora nei pressi della sponda del corso d’acqua salgano ai piani superiori o lascino le abitazioni. L’ordinanza riguarda i residenti lungo via Provinciale a partire dall’incrocio con via Canonica e i residenti delle traverse. In zona è a rischio esondazione il rio Maggio, che sfocia nel Magra. Stesso dispositivo per gli abitanti di via Porcareda in località Ressora, per cui si dispone lo sgombero preventivo degli edifici per chiunque non avesse un piano alto in cui rifugiarsi. I residenti saranno contattati dalle forze dell’ordine. Chi lo richieda sarà trasferito presso parenti o amici che li ospitino attraverso l’utilizzo di mezzi messi a disposizione dal Comune, per gli altri sarà istituito un punto di accoglienza presso la scuola Due Giugno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.