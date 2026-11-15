Maltempo Liguria, sindaco della Spezia: “in due giorni 249mm di pioggia, situazione di eccezionale gravità”

In due giorni, l’11 e il 12 novembre, alla Spezia sono caduti 249mm di pioggia e oltre 150 in sole due ore, contro una media storica di 149mm nell’intero mese. È il bilancio del sindaco Pierluigi Peracchini dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la città. Durante l’emergenza il mare ha raggiunto 61cm. “La Spezia ha affrontato una situazione di eccezionale gravità – ha sottolineato Peracchini – con precipitazioni di un’intensità straordinaria che hanno messo a dura prova l’intero territorio cittadino. Di fronte a una situazione di questa portata, è necessario ricordare che dal nostro insediamento, nel 2017, abbiamo avviato un importante programma di investimenti per la sicurezza del territorio, con interventi strutturali, manutenzioni straordinarie e opere di prevenzione che hanno contribuito a contenere i danni e a favorire un più rapido ripristino della viabilità”. Ma tanti sono stati i danni subiti dagli agricoltori e numerose le polemiche politiche. “Non possiamo accettare che un’emergenza di questa gravità – ha sottolineato il sindaco – venga strumentalizzata per alimentare polemiche”.

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