Maltempo Liguria, situazione già critica alla Spezia: esonda il Lagora, strade e sottopassi allagati | VIDEO

Si è instaurata sul Mar Liguria una linea temporalesca rigenerante che sta scaricando piogge intense tra Liguria orientale, alta Toscana ed Emilia. Questi fenomeni nascono da una convergenza dei venti al suolo, che stanno determinando già una situazione di criticità alla Spezia. I dati pluviometrici indicano che sono già caduti 121mm di pioggia a La Spezia – Porto Lotti, 118mm a La Spezia – Mazzetta, 88mm a La Spezia – La Lizza, 83mm a La Spezia, 82mm a San Benedetto, 68mm a Sarzana. Come detto, la situazione è già difficile alla Spezia, dove si registrano strade e sottopassi allagati con auto all’interno. In via Valdilocchi è segnalato che il canale che sta allagando la strada, mentre il Lagora sta esondando. Le immagini a corredo dell’articolo sono eloquenti sulla gravità della situazione in atto. La raccomandazione è quella di evitare spostamenti non necessari.

Strade come fiumi da viale Amendola fino all’ospedale Sant’Andrea, l’acqua è penetrata in fondi e cortili in corso Cavour, via Gramsci, via Veneto e nelle vie laterali, invadendo via Chiodo e vicini giardini pubblici. Traffico paralizzato in diverse aree della città a causa della forte ondata di maltempo, a partire dalla zona dell’Antoniana dove si immettono le direttrici che portano al centro e alla variante dell’Aurelia passando per un centro commerciale. In periferia preoccupazione per il livello dei canali Dorgia e Fossamastra. Il Comune della Spezia ha deciso di aprire il Centro operativo comunale.

Arpal segnala “rovesci molto intensi nello Spezzino, con cumulata oraria massima a Vezzano Ligure 62,4mm/1h, La Spezia via Campanella 55,5mm/1h e Corniolo, 50,2mm/1h. Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina. È in corso l’allerta gialla per temporali su tutta l’area C, con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e fulmini”.

Diffusi allagamenti si registrano anche su buona parte della provincia. A Sarzana, sono segnalati allagamenti in alcuni sottopassi impraticabili. Allagata anche la strada litoranea tra Lerici e San Terenzo. Interdetta al traffico la strada provinciale 17 della Val Graveglia in corrispondenza dei guadi sul torrente.

Maltempo Liguria, strade allagate alla Spezia

Maltempo Liguria, La Spezia allagata

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