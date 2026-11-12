Maltempo Liguria, torrente Rupinaro oltre le soglie a Chiavari: scatta il preallarme per rischio esondazione

La situazione meteorologica si fa sempre più delicata in Liguria, dove le intense precipitazioni stanno provocando un preoccupante innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. A Chiavari, nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre 2026, il Comune ha dichiarato la fase operativa di preallarme per il superamento delle soglie del torrente Rupinaro. Una decisione che testimonia la crescente attenzione verso l’evoluzione delle condizioni idrologiche, mentre il maltempo continua a interessare anche la vicina Toscana. Il quadro impone particolare prudenza nelle aree esposte al rischio di esondazione. A Chiavari l’attenzione è concentrata sui torrenti Rupinaro e Lavagna, interessati dalla situazione di criticità legata alle precipitazioni in corso. L’amministrazione comunale ha diffuso una serie di indicazioni di autoprotezione, invitando la popolazione a prepararsi a mettere in sicurezza se stessa e le persone più fragili.

Allerta meteo a Chiavari, superate le soglie del torrente Rupinaro: dichiarato il preallarme

La notizia più rilevante riguarda il torrente Rupinaro, per il quale il Comune di Chiavari ha ufficialmente dichiarato la fase operativa di preallarme in seguito al superamento delle soglie di riferimento. Il provvedimento arriva in un contesto caratterizzato da piogge intense che stanno interessando la Liguria e la Toscana e che stanno contribuendo all’innalzamento dei corsi d’acqua. Il superamento delle soglie del Rupinaro ha determinato l’attivazione di una fase operativa che richiede una particolare attenzione alle misure di sicurezza. La dichiarazione di preallarme non equivale alla constatazione di un’esondazione già avvenuta, ma segnala una condizione che rende necessario prepararsi tempestivamente all’eventuale aggravamento della situazione. Nel territorio di Chiavari viene inoltre richiamata l’attenzione sul torrente Lavagna, nell’ambito del quadro di rischio che interessa i corsi d’acqua locali. Le precipitazioni in corso rendono particolarmente importante seguire l’evoluzione dell’evento e le indicazioni delle autorità competenti.

Rischio esondazione a Chiavari: le indicazioni del Comune per chi si trova in casa

In seguito alla dichiarazione del preallarme, il Comune di Chiavari ha richiamato una serie di comportamenti fondamentali per ridurre l’esposizione ai pericoli connessi all’innalzamento dei corsi d’acqua. Per le persone che si trovano all’interno degli edifici, la prima indicazione è quella di prepararsi ad abbandonare i piani strada e sottostrada per raggiungere i piani alti sicuri. Il Comune raccomanda inoltre di non utilizzare gli ascensori, poiché potrebbero bloccarsi, rendendo più difficoltoso raggiungere un luogo protetto. Particolare attenzione deve essere riservata a cantine, seminterrati e garage. L’amministrazione invita a non scendere in questi ambienti per tentare di mettere al sicuro beni personali, automobili o altri oggetti. La necessità di proteggere le persone deve prevalere su qualsiasi tentativo di recuperare materiali o veicoli. Le indicazioni riguardano anche gli spostamenti. Chi si trova in un edificio non deve uscire per cercare di mettere al sicuro l’automobile, la moto o altri mezzi. Allo stesso modo, il Comune invita a non tentare di raggiungere una destinazione, ma a prepararsi a trovare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro, raggiungendone i piani alti.

Maltempo in Liguria, attenzione ad anziani, bambini e persone fragili

Un passaggio importante delle raccomandazioni diffuse dal Comune riguarda la protezione delle persone che potrebbero incontrare maggiori difficoltà durante un’emergenza. L’amministrazione invita a prepararsi ad aiutare anziani, bambini e persone con disabilità o condizioni di fragilità presenti all’interno degli edifici, accompagnandoli verso i piani alti sicuri e rimanendo insieme a loro. Tra le altre misure di autoprotezione viene indicata la necessità di prepararsi a chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico. Il Comune raccomanda espressamente di non toccare impianti o apparecchi elettrici con le mani o con i piedi bagnati, per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Viene inoltre chiesto di limitare l’utilizzo del cellulare, in modo da mantenere le linee il più possibile libere e facilitare le operazioni di soccorso. Un’altra indicazione essenziale consiste nel rimanere costantemente informati sull’evoluzione dell’evento meteorologico e idrologico in corso.

Chiavari, cosa fare all’aperto nelle zone a rischio allagamento ed esondazione

Le raccomandazioni assumono particolare importanza anche per le persone che si trovano all’esterno durante le precipitazioni e in prossimità delle aree potenzialmente esondabili. Il Comune invita innanzitutto a prepararsi ad allontanarsi dalle zone a rischio esondazione e a raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata e sicura. Durante questi spostamenti è necessario evitare di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero essere interessati da fenomeni franosi. Un’indicazione particolarmente importante riguarda l’utilizzo delle automobili. L’amministrazione raccomanda di evitare di utilizzare l’automobile, ricordando che anche pochi centimetri d’acqua possono far perdere il controllo del veicolo o provocarne lo spegnimento, con il conseguente rischio di rimanere intrappolati. Il pericolo non riguarda soltanto la circolazione stradale. Il Comune invita espressamente a non transitare, fermarsi o sostare su ponti, passerelle e sottopassi, né nelle vicinanze degli argini o all’interno delle zone esondabili. Si tratta di luoghi particolarmente pericolosi durante gli eventi caratterizzati dall’innalzamento dei corsi d’acqua. Chi si trova all’aperto deve inoltre allontanarsi da tralicci, pali, strutture metalliche e alberi, evitando di sostare in prossimità di elementi che potrebbero rappresentare un ulteriore fattore di rischio. Anche all’esterno resta fondamentale prestare assistenza alle persone più vulnerabili. Il Comune invita ad aiutare anziani, bambini e persone con disabilità o fragilità presenti nelle vicinanze, accompagnandoli verso un luogo sicuro e rimanendo con loro.

Piogge intense tra Liguria e Toscana, massima attenzione all’evoluzione dei torrenti

La dichiarazione della fase operativa di preallarme a Chiavari si inserisce nel contesto dell’intensa ondata di maltempo che sta interessando Liguria e Toscana. Le precipitazioni stanno determinando un aumento dei livelli dei corsi d’acqua, rendendo particolarmente delicata la situazione nelle aree prossime ai torrenti. Il superamento delle soglie del Rupinaro costituisce l’elemento centrale dell’avviso diffuso il 12 novembre dall’amministrazione comunale. L’attenzione riguarda anche il Lavagna, mentre le autorità richiamano l’importanza di adottare preventivamente tutte le necessarie misure di autoprotezione. La priorità indicata dal Comune è la sicurezza delle persone: raggiungere luoghi elevati e protetti, evitare gli spostamenti non necessari, non esporsi al pericolo per recuperare beni materiali e prestare assistenza a chi potrebbe avere difficoltà a mettersi al sicuro. Resta infine fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza, mantenendo libere per quanto possibile le linee telefoniche per facilitare gli eventuali interventi di soccorso.

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