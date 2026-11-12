Maltempo Liguria, torrenti e canali restano sotto osservazione alla Spezia

Continua a piovere sulla Spezia e provincia, interessate da un’allerta meteo arancione scattata questa mattina all’alba che Arpal ha prorogato fino a venerdì 13 novembre. Dopo gli allagamenti di ieri pomeriggio, rimangono sotto sorveglianza torrenti e canali cittadini: il Lagora che lambisce il centro storico, il rio Cappelletto che sfocia nel porto commerciale, il Vecchia Dorgia che attraversa il popoloso quartiere di Migliarina e il Fossamastra che scorre nella zona industriale. Sono proseguiti in mattinata gli interventi dei Vigili del Fuoco per liberare fondi, scantinati e magazzini dall’acqua, anche grazie all’aiuto dei colleghi inviati da Genova e Savona. In campo anche la Marina Militare con proprio personale e idrovore per sgomberare dal fango gli esercizi commerciali di Corso Cavour e vie limitrofe.

All’interno dei Giardini Pubblici segnalato il crollo di un cedro del libano che si è abbattuto su una pista ciclabile, fortunatamente vuota in quel momento. Diversi automobilisti hanno segnalato problemi alle proprie vetture, si ipotizza a causa delle infiltrazioni di acqua nei serbatoi di carburanti di alcuni distributori cittadini che, dopo il rifornimento, avrebbero messo fuori uso i motori. Nelle prossime ore, avverte Arpal, il fiume Magra presenta “rischio di esondazioni nelle aree golenali e nelle zone vicine al corso d’acqua, soprattutto nel tratto finale del fiume”.

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