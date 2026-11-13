Maltempo, linea temporalesca rigenerante dalla Toscana alle Marche: attenzione a nubifragi, grandine e raffiche di vento

Le regioni del Centro-Nord restano nella morsa del maltempo. Mentre continua a piovere sull’Appennino settentrionale, dove per la quarta giornata di fila si superano i 100mm (incredibile soglia di 800mm raggiunta sulle Apuane negli ultimi 5 giorni!), una intensa linea temporalesca rigenerante è posizionata tra basso Livornese, Senese, Aretino meridionale e si estende fino a Gubbio e Ancona. I temporali stanno scaricando piogge intense, provocando un rischio elevato di allagamenti in tutta l’area interessata. Possibili anche grandinate e forti raffiche di vento. I dati pluviometrici più rilevanti finora nell’area indicano: 65mm a Serra Sant’Abbondio, 54mm a Pioraco, 53mm a Sorti, 49mm a Urbania, 46mm a Sefro, Spindoli, 45mm a Monte Oliveto, 42mm a Serravalle di Chienti, Castelraimondo, 38mm a Scheggia e Pascelupo, 35mm a Esanatoglia. Prestare la massima attenzione nella zona interessata da questi temporali: i fenomeni possono rivelarsi molto intensi.

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