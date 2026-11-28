Un’irruzione di aria fredda artico-continentale sta determinando una giornata di freddo in Italia, con una fase di maltempo su gran parte del Centro-Sud. Dopo che in mattinata piogge e freddo hanno colpito il versante orientale e meridionale del Paese, il peggioramento sta entrando nel vivo su Calabria e Sicilia, colpite da forti piogge e temporali. In Sicilia, è particolarmente colpita la fascia tirrenica del Messinese, con accumuli che sfiorano gli 80mm. I dati pluviometrici più rilevanti in Sicilia indicano che sono caduti finora: 76mm di pioggia a Salice, 68mm a Venetico, 54mm a Castanea delle Furie, Monforte San Giorgio, 43mm a Rometta, 35mm a Motta d’Affermo, 31mm a Milazzo, Reitano, 29mm a Saponara, 27mm a Santo Stefano di Camastra, 26mm a Calvaruso, 24mm a Fiorita, 22mm a Caronia.

Un forte temporale sta attualmente interessando l’area dello Stretto, con Reggio Calabria e Messina piombate a +13°C in pieno giorno sotto la pioggia, una temperatura tipicamente invernale. Un altro temporale sta interessando la zona a sud di Catania, mentre altri temporali si stanno verificando nella Piana di Gioia Tauro, nel Reggino. In Calabria, i dati pluviometrici più importanti indicano: 14mm a Condofuri, 12mm a Reggio Calabria – Scaccioti, 10mm a Reggio Calabria – Arasì, 9mm a Reggio Calabria, Palmi, 8mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 6mm a Reggio Calabria – Catona.

Nelle prossime ore, tra il pomeriggio e la tarda serata di oggi, l’instabilità subirà un’ulteriore, decisa accelerazione. Forti piogge e temporali localmente violenti colpiranno a macchia di leopardo il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Su queste ultime due regioni, i fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio. In Calabria l’attenzione è massima lungo tutta la fascia tirrenica e sulle zone interne del Cosentino, del Catanzarese e del Reggino, oltre che sui versanti ionici settentrionali. In Sicilia, saranno colpiti particolarmente Palermitano e Messinese, con interessamento del Catanese e dell’entroterra ennese.

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