Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la dichiarazione, per dodici mesi, dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 28 agosto 2026 nel territorio delle province di Brescia, Bergamo e Cremona. Gli eventi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni e danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere idrauliche, alla rete dei servizi essenziali, agli edifici pubblici e privati e alle attività produttive. Per l’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture sono stati stanziati 9 milioni e 480mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

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