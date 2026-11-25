Il maltempo interessa la Lombardia in questo mercoledì 25 novembre 2026, con la pioggia che bagna anche la città di Milano. Nel corso del pomeriggio il capoluogo lombardo presenta uno scenario tipicamente tardo autunnale, caratterizzato da un cielo completamente coperto, precipitazioni e una generale riduzione della luminosità. A documentare la situazione meteorologica è uno scatto realizzato da Luciano Gaetano alle ore 16:15, che mostra il paesaggio urbano milanese avvolto da una grigia atmosfera. La copertura nuvolosa occupa interamente il cielo sopra la città. Lo scenario assume caratteristiche tipiche delle giornate piovose di fine novembre, quando la ridotta durata delle ore di luce naturale, associata alla presenza di una compatta coltre nuvolosa, accentua la sensazione di oscurità già nel corso del pomeriggio.

Milano sotto la pioggia: visibilità ridotta sul paesaggio urbano

Un elemento particolarmente evidente nella fotografia è la riduzione della visibilità verso l’orizzonte. Mentre gli edifici in primo piano mantengono contorni ben definiti, quelli più lontani appaiono progressivamente sfumati, fino a confondersi con il grigiore del cielo. Durante le giornate piovose, la presenza di goccioline d’acqua sospese nell’atmosfera favorisce la diffusione della luce e può determinare una diminuzione della visibilità orizzontale. Il fenomeno contribuisce a conferire al paesaggio quell’aspetto uniforme e poco contrastato che emerge chiaramente dalla fotografia. Tra palazzi residenziali, tetti, antenne e alberi dai colori autunnali, la pioggia accompagna Milano verso le ultime ore di luce della giornata, in un contesto atmosferico dal marcato carattere tardo autunnale.

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