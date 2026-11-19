Prima neve oggi sulle montagne bergamasche grazie al veloce passaggio di una perturbazione atlantica che, nella notte ha iniziato a colpire i settori occidentali del Paese, spostandosi verso est nel corso della giornata. Quando era ancora buio hanno cominciato a cadere i primi fiocchi di neve attorno ai 1.400-1.500 metri di quota, in località come Foppolo, i rifugi Vodala, a Spiazzi di Gromo, Mirtillo, sulle piste di Lizzola, Cima Bianca, su quelle di Colere, e Curò, sopra Valbondione. In alcune zone si registra qualche accumulo di neve, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo, anche se già dal primo pomeriggio le nuvole hanno lasciato spazio a un tiepido sole e dunque il panorama innevato potrebbe scomparire rapidamente.

Maltempo Lombardia, bella nevicata a Foppolo

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