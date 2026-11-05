Maltempo Malesia, intenso temporale su Sepang: forti raffiche di vento causano danni | VIDEO

Oggi, a Salak Tinggi (Sepang), in Malesia, forti raffiche di vento hanno fatto rotolare la bancarella di un venditore lungo la strada, costringendo un automobilista a fare retromarcia per evitare l’impatto. L’episodio è stato ripreso in un video condiviso sui social da un utente, che ha anche pubblicato le fotografie di alcune strutture e coperture crollate vicino a una fila di edifici commerciali. Nel video si vede la bancarella trascinata lungo la strada dalle forti raffiche di vento durante un violento temporale.

Una delle fotografie mostra la copertura rossa di un gazebo adagiata su uno spartitraffico, accanto a un lampione, mentre la struttura metallica, ormai crollata, giace sparsa sull’erba vicino a una pila di sedie in plastica. Un’altra immagine ritrae una persona con un ombrello accanto a una bancarella, la cui copertura è stata ridotta al solo scheletro metallico. Sull’erba circostante si notano anche contenitori rossi, un telo blu e un pannello, finiti lì a causa del vento. Un’altra utente ha riferito sui social che la zona è stata colpita da venti molto intensi. “Il vento a Sepang, poco fa, era davvero fortissimo. Spero che la situazione migliori presto per i venditori della zona“, ha commentato l’utente. Le forti piogge hanno inoltre causato allagamenti improvvisi in diverse zone della Klang Valley, sommergendo alcune strade a Setapak, Saujana Utama e Puncak Alam.