Sono stati 220 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle Marche nelle ultime 24 ore per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Le condizioni meteorologiche avverse hanno richiesto un’intensa attività di soccorso su tutto il territorio regionale, con le squadre impegnate soprattutto nella rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, spesso finiti sulle carreggiate e tali da ostacolare la circolazione stradale. Non sono mancati interventi per dissesti statici, veicoli rimasti impantanati e danni a edifici e strutture.

La provincia maggiormente interessata è stata quella di Fermo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato ben 75 interventi. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti nei comuni di Amandola, Fermo, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare, Lapedona, Santa Vittoria in Matenano, Monterinaldo, Petritoli, Campofilone e Montelparo, oltre che nelle zone interne del territorio provinciale. Le squadre sono intervenute anche per soccorrere alcuni veicoli impantanati e per mettere in sicurezza un capannone scoperchiato a Monsampietro.

Numerose richieste di soccorso anche nel territorio ascolano, con 50 interventi complessivi, concentrati prevalentemente sulla rimozione di alberi, rami e parti di strutture pericolanti. Le operazioni hanno interessato i comuni di Castel di Lama, Offida, Ascoli Piceno, Ripatransone e Maltignano. In provincia di Macerata sono stati invece 35 gli interventi: le squadre sono entrate in azione per rimuovere alberi e rami nei comuni di Urbisaglia, San Ginesio, Macerata, Tolentino, Pollenza, Loro Piceno, Montelupone, Corridonia, Matelica e Recanati. Segnalati anche dissesti statici a Serravalle. Altri 33 interventi sono stati registrati nella provincia di Pesaro e Urbino, in particolare per alberi e rami caduti o pericolanti nei territori di Pesaro, Urbino, Fano e Cagli. Infine, nel territorio della provincia di Ancona i vigili del fuoco hanno effettuato 27 interventi. Le richieste hanno riguardato i comuni di Fabriano, Jesi, Serra San Quirico, Castelplanio, Ancona, Mergo, Arcevia, Corinaldo, Senigallia e Osimo. Dopo una giornata di intenso lavoro per le squadre di soccorso, il quadro complessivo è ora in generale miglioramento.

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