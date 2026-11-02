Maltempo Marche, 25cm di neve sulle vette del Pesarese: chiusa la SP 113

L’irruzione di aria fredda da est ha provocato una nevicata consistente nel Pesarese, con accumuli fino a 25cm sulle vette del Monte Nerone e del Monte Catria. Le precipitazioni nevose e la presenza di nebbia hanno spinto la Provincia a chiudere la strada provinciale 113 Monte Tenetra, anche in considerazione della chiusura del rifugio. Il personale dell’ente è stato impegnato nelle operazioni di sicurezza per tutta la giornata di ieri; il tratto resterà monitorato in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche per riaprire la strada non appena sarà possibile. Mezzi sgombraneve sono al lavoro anche sulle provinciali 15 Monte Nerone e 140 Casciaia, che restano tuttavia aperte e transitabili. La neve è presente a partire dal quarto chilometro della strada che conduce al Nerone. “Le catene a bordo sono comunque raccomandate a chi raggiunge il Nerone, anche se l’obbligo scatterà dal 15 novembre. Consigliamo massima prudenza”, sottolinea Damiano Bartocetti, coordinatore delle emergenze e dei mezzi della viabilità provinciale.

Intervento della Provincia anche sulla provinciale 1 Carpegna, nei pressi del Passo della Cantoniera, dove è stato rimosso lo strato di nevischio presente sulla carreggiata. Il tratto resta sotto osservazione da parte dei tecnici dell’ente per garantire la sicurezza e la percorribilità della strada.

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