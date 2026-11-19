Il maltempo continua a causare danni e disagi nelle Marche, soprattutto a causa del forte vento, in particolare nel Fermano. I Vigili del Fuoco dei Comandi delle Marche hanno effettuato, nel corso della notte, ulteriori 120 interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la maggior parte delle richieste di soccorso riconducibili alle forti raffiche. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante cadute o presenti sulla sede stradale, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la viabilità. In particolare in provincia di Fermo, sono stati effettuati 81 interventi mentre gli altri si sono distribuiti nelle altre province (6 a Pesaro Urbino, 6 ad Ancona, 14 a Macerata, 13 ad Ascoli Piceno). Gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco si sono concentrate a Macerata nei Comuni di Urbisaglia, San Ginesio, Macerata, Tolentino e Pollenza; a Fermo nei Comuni di Amandola, Fermo, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare e nelle zone interne; ad Ascoli Piceno nei comuni di Castignano, Rotella, Montegallo, Comunanza.

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