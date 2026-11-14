Maltempo Marche: altri interventi dei Vigili del Fuoco nella notte, sotto osservazione il fiume Esino

Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco nelle Marche dopo il maltempo che nelle scorse ore ha colpito la regione, causando alberi e rami caduti o pericolanti sulle strade e danni per via delle forti piogge che hanno provocato allagamenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti 15 volte nelle Marche, tra le 20 di ieri sera e le 7 di oggi a causa del maltempo. Il maggior numero di interventi, cinque, è in provincia di Pesaro e Urbino, a Pesaro e Macerata Feltria. Tre sono in provincia di Ancona, tra Ancona, Montemarciano e Jesi, dove le squadre hanno rimosso alberi e rami dalla sede stradale. Altri tre a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per i danni causati dall’acqua. Due in provincia di Macerata, a Recanati e Matelica, e due in quella di Fermo, a Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio: anche in questo caso si trattava di alberi e rami caduti sulla strada.

Nella notte è salito anche il livello dell’Esino a Moie di Maiolati Spontini (Ancona), che tra la mezzanotte e le 2:30 ha raggiunto il livello massimo della soglia idrometrica. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale comunale per monitorare la situazione. Ieri, inoltre, nel pomeriggio è stato riparato l’acquedotto di Marche Multiservizi che aveva causato il blocco temporaneo della fornitura d’acqua a Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.