Maltempo Marche, chiesto lo stato di calamità ed emergenza nell’Alto Pesarese: danni ingenti, esondazioni e smottamenti

Il maltempo che ha colpito le Marche nelle ultime 24 ore ha provocato danni ingenti nell’Alto Pesarese, dove le conseguenze delle precipitazioni hanno spinto le istituzioni locali a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità ed emergenza. La situazione più grave si registra nell’Alta Valle del Metauro, dove nella notte il fiume è esondato a Mercatello e sono state segnalate altre esondazioni di minore entità e diversi smottamenti. A confermare la richiesta è Maurizio Gambini, presidente dell’Unione Montana Alta Valle Metauro e sindaco di Urbino, che ha indirizzato una comunicazione ufficiale alla Regione Marche e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’iniziativa maturata alla luce delle criticità che stanno interessando il territorio dopo le precipitazioni delle ultime ore.

Maltempo nelle Marche, chiesto lo stato di calamità per l’Alta Valle del Metauro

La richiesta di stato di calamità ed emergenza riguarda i danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato l’Alto Pesarese. Al centro delle preoccupazioni delle amministrazioni locali ci sono le conseguenze delle precipitazioni sul territorio, con fenomeni di esondazione e dissesto che hanno coinvolto diverse aree della vallata. Gambini ha incontrato i sindaci dell’area interessata per affrontare le criticità emerse e valutare la situazione. Al termine del confronto, il presidente dell’Unione Montana ha individuato nell’Alta Valle del Metauro il territorio maggiormente colpito, sottolineando la gravità degli effetti del maltempo. “La situazione piu’ critica e’ nell’Alta Valle del Metauro”, ha spiegato Gambini, parlando di una “situazione preoccupante” e di “danni ingenti”.

Esonda il fiume Metauro a Mercatello, segnalati anche smottamenti

Tra gli episodi più significativi delle ultime ore figura l’esondazione del fiume Metauro a Mercatello, verificatasi durante la notte. Il fenomeno rappresenta una delle principali criticità emerse in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche nell’entroterra pesarese. Le problematiche non riguardano soltanto Mercatello. Dal territorio sono arrivate infatti diverse segnalazioni di piccole esondazioni e smottamenti, a conferma delle difficoltà che stanno interessando l’area montana e le zone attraversate dai corsi d’acqua. Il quadro delineato dalle segnalazioni raccolte e dal confronto tra gli amministratori locali ha determinato la decisione di rivolgersi alle istituzioni regionali e nazionali attraverso la richiesta formale di riconoscimento dell’emergenza.

Allerta meteo gialla nelle Marche, resta il rischio idrogeologico

Nonostante siano già emerse conseguenze significative sul territorio, l’Alta Valle del Metauro resta interessata da un’allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico. Il livello di allerta riguarda una zona nella quale le precipitazioni delle ultime 24 ore hanno già provocato fenomeni di esondazione e movimenti del terreno. Le criticità segnalate evidenziano l’impatto del maltempo sull’entroterra dell’Alto Pesarese, con particolare riferimento alle aree interessate dal corso del Metauro. La richiesta avanzata da Maurizio Gambini alla Regione Marche, con il coinvolgimento per conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta il passaggio istituzionale intrapreso dalle amministrazioni locali di fronte ai danni registrati e alla situazione di emergenza che interessa la vallata.

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