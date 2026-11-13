Maltempo Marche, esondazioni, allagamenti ed evacuazioni nel Pesarese: crollato il ponte pedonale sul Metauro | FOTO

Decine di persone evacuate dalle abitazioni, allagamenti, strade chiuse, un’auto in sosta trascinata via dal fiume di fango e il ponte pedonale sul Metauro, quello in località Calafelice di Mercatello, crollato dopo l’esondazione nella notte. È successo nel Pesarese, dove al momento ha smesso di piovere ma Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile proseguono nelle operazioni di messa in sicurezza sull’intero territorio. Non si sono registrati feriti, mentre le persone allontanate temporaneamente sono state fatte rientrare nelle proprie case.

Criticità sulle strade del Pesarese

Le forti raffiche di vento hanno prodotto smottamenti, frane, caduta di alberi e materiale sulle strade della provincia di Pesaro e Urbino. Attualmente tutte le arterie stradali provinciali interessate risultano aperte e percorribili, anche se permangono diverse situazioni di criticità dovute principalmente a movimenti franosi, smottamenti e presenza di materiale lungo le carreggiate. I disagi maggiori si sono registrati nelle aree di Mercatello sul Metauro, Belforte all’Isauro, Piandimeleto, Lunano, da dove sono arrivate segnalazioni di famiglie isolate; problemi anche a Sassocorvaro Auditore, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace e nella zona di Casinina. La strada provinciale 18 Mutino è stata chiusa nella notte per fango e detriti e riaperta dopo gli interventi. Da una prima stima della Provincia, i danni ammonterebbero a circa 100mila euro.

Il dirigente Mario Primavera spiega che “la situazione resta monitorata, perché in questi casi potrebbero verificarsi smottamenti anche nei giorni successivi pur cessando la pioggia”. “La situazione rimane particolarmente delicata – aggiunge il coordinatore delle emergenze della viabilità, Damiano Bartocetti – La priorità assoluta rimane la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e il mantenimento dei collegamenti viari”.

Guasto all’acquedotto a Sant’Angelo in Vado

“La bomba d’acqua che nella notte ha colpito Sant’Angelo in Vado ha provocato un guasto temporaneo alla rete dell’acquedotto, con possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua, e ha portato alla chiusura delle scuole”, ha comunicato il Comune del Pesarese sui social in seguito al maltempo che si è verificato nella notte. “Il sindaco, d’accordo con Protezione Civile e Carabinieri e dopo aver sentito i sindaci dei paesi vicini, ha firmato un’ordinanza che tiene chiuse per tutta la giornata di oggi le scuole dell’istituto comprensivo, visti i disagi e i rischi provocati dalle forti piogge – si legge nel comunicato – I tecnici di Marche Multiservizi sono al lavoro per individuare le cause del guasto e ripristinare il servizio il prima possibile. Per limitare i disagi, il Comune ha fatto arrivare quattro autobotti, posizionate in via Papa Clemente XIV, davanti alla caserma dei carabinieri, in via Baden Powell, vicino alla residenza sanitaria assistenziale, in via Molinello, al palasport, e in viale Lanciarini”.

“I cittadini che hanno avuto le cantine allagate potranno inoltre usare l’area comunale di via Emigrati Vadesi, nella zona industriale, come deposito temporaneo per mobili e arredi danneggiati dall’acqua – conclude il Comune – È stato attivato anche il Centro operativo comunale, in fase di preallarme, per monitorare l’evolversi della situazione”.

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