Il maltempo degli ultimi giorni nelle Marche è responsabile di una frana avvenuta sulla provinciale 58 “Lago di Fiastra”, nel Maceratese. La strada è chiusa al transito dopo uno smottamento che ha fatto cadere massi sulla carreggiata, riferisce la Provincia di Macerata, che gestisce l’arteria. Il movimento franoso – spiega l’ente – è legato alle intense piogge e alle forti raffiche di vento degli ultimi giorni, che hanno creato criticità anche in altri tratti della rete stradale provinciale. Il Presidente della Provincia e i tecnici stanno seguendo la situazione per valutare l’entità del dissesto e stabilire gli interventi necessari a mettere in sicurezza sia la strada sia il versante interessato dalla frana.

La chiusura – precisa la Provincia – serve a tutelare gli automobilisti dal rischio che altro materiale si stacchi e finisca sulla carreggiata. Non è indicata una data per la riapertura: l’ente assicura che avverrà “nel più breve tempo possibile”, compatibilmente con le verifiche tecniche e con le condizioni operative.

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