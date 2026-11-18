Nelle Marche, a causa delle forti raffiche di vento, per cui era stata anche emanata un’allerta meteo arancione, i Vigili del Fuoco dei Comandi della regione sono stati impegnati in 116 interventi a seguito di richieste di soccorso. Gli interventi sono stati principalmente per rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante cadute o presenti sulla sede stradale. In un caso, una pianta è piombata su una vettura che stava transitando. I pompieri sono entrati in azione in tutte le province per fronteggiare criticità e mettere in sicurezza le aree interessate: 44 interventi nel Fermano, 20 nel Maceratese, 19 in provincia di Ancona, 17 nel Piceno e 16 nel Pesarese. Oggi le raffiche di vento hanno raggiunto i 70-80km/h nelle aree interne della regione, con picchi anche di 100km/h a Sassotetto.

Allerta meteo arancione per vento anche domani

Intanto, la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 19 novembre: un’allerta meteo arancione per vento nelle zone interne del centro-sud della regione; allerta gialla per vento nei restanti territori regionali e per temporali e criticità idrogeologiche in particolare nelle zone interne regionali lungo l’Appennino.

“Per la giornata di domani ed in particolare tra la mattinata ed il primo pomeriggio, sono attese precipitazioni sparse lungo la fascia basso collinare e costiera, mentre sulle zone alto collinari e montane i fenomeni risulteranno maggiormente diffusi e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale. A fine peggioramento le cumulate potranno risultare moderate (30-50mm) in particolare sulle zone di allerta 3 e 5”, si legge nel bollettino di allerta. “La ventilazione rimarrà intensa dai quadranti occidentali o sudoccidentali, con raffiche che sulle zone di allerta 1-2-4-6 potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte, mentre sulle zone di allerta 3 e 5 le raffiche potranno raggiungere l’intensità di tempesta o tempesta violenta”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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