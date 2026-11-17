“Sono state giornate dure per la popolazione dell’entroterra pesarese. Abbiamo aperto il Cor, il Centro operativo regionale, e fatto una prima analisi degli interventi necessari con le Prefetture e con il Presidente Francesco Acquaroli, che è andato sul posto insieme a 52 volontari della Protezione Civile. Ora passeremo alla ricognizione dei danni e alla richiesta dello stato di emergenza“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Tiziano Consoli, rispondendo ai giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Pesarese. Il bilancio parla di danni alla viabilità, smottamenti, un ponte ciclopedonale divelto dalla forza dell’acqua, strade non percorribili e coltivazioni allagate.

“Cercheremo di trovare le risorse per garantire supporto e pronto intervento, insieme al Consorzio di bonifica – ha aggiunto Consoli – Dobbiamo abituarci a cambiamenti climatici di questa portata. Come Regione stiamo investendo con una progettualità importante sui piani di adattamento. Su questo lavoreremo anche nell’ambito delle politiche di coerenza che l’Europa ci chiede, per intervenire su appalti, progettazione e investimenti degli enti in lavori e manutenzioni che mitighino il rischio ambientale“. Secondo Consoli, “va messa in atto una coprogrammazione, nel segno del buon rapporto tra Regione e Comuni”. “Bisogna programmare e investire contro il dissesto idrogeologico e far funzionare quello che di buono abbiamo sul territorio: anche i sindaci devono farlo – ha concluso – Anche nei piccoli Comuni occorre programmare la manutenzione delle alberature, che creano problemi quando cadono”.

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