Il maltempo torna a mettere in ginocchio i collegamenti marittimi lungo le coste italiane. Vento forte e mareggiate stanno provocando pesanti ripercussioni sul traffico commerciale e passeggeri, con numerose corse cancellate e navi costrette a rimanere ferme in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo-marine. La situazione più critica si registra nel porto di Livorno, dove sono 13 le navi ferme in rada: dopo i rallentamenti registrati nella giornata di ieri, oggi il traffico marittimo risulta completamente bloccato. A determinare lo stop sono soprattutto le violente raffiche di Libeccio, che secondo le segnalazioni dell’Avvisatore marittimo del porto raggiungono i 50 nodi, con punte fino a 54. Particolarmente impegnative anche le condizioni del mare, con onde comprese tra i 4 e i 5 metri al largo delle dighe foranee. A causa della forte mareggiata è stato chiuso al traffico dalla polizia municipale il tratto di viale Italia, sul lungomare di Livorno, da via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La mareggiata ha trasportato detriti in carreggiata rendendo non sicura la circolazione stradale. Bloccati anche i traghetti, mentre il maltempo ha imposto lo stop, fin dalle prime ore di questa mattina, a tutti i collegamenti marittimi con l’isola d’Elba. La sospensione delle corse è stata confermata dalla Capitaneria di porto di Piombino.

Disagi pesanti anche nel Golfo di Napoli, dove le condizioni meteo-marine continuano a compromettere la regolarità dei collegamenti con le isole. Le compagnie di navigazione hanno annunciato la cancellazione di tutte le corse degli aliscafi in partenza dal Molo Beverello e dirette verso Marina Grande a Procida, Ischia Porto, Casamicciola e Forio. La situazione resta complicata anche per i collegamenti effettuati con le navi. Diverse corse sono già state cancellate nelle prime ore della giornata sulle tratte Pozzuoli-Ischia e Pozzuoli-Procida, mentre ulteriori soppressioni sono state programmate per il resto della giornata. Per il momento risultano invece confermate le partenze da Napoli Porta di Massa verso Procida e Ischia Porto. Una situazione che, tuttavia, resta in evoluzione: il perdurare del vento forte e del mare mosso potrebbe infatti determinare ulteriori cancellazioni, soprattutto per le corse previste nel pomeriggio e in serata.

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