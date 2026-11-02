Maltempo Matera, allerta arancione: attivato il COC, in arrivo la chiusura di cimiteri e parchi cittadini

L’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile e il previsto peggioramento delle condizioni climatiche fanno scattare le misure precauzionali a Matera. Il sindaco Antonio Nicoletti sta predisponendo un’apposita ordinanza per disporre la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità in vista delle possibili criticità legate al maltempo. “In considerazione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile” e “del peggioramento delle condizioni climatiche“, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti “sta predisponendo un’apposita ordinanza per disporre la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini“.

A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale, che sottolinea come “la decisione rientra nell’ambito delle misure precauzionali di prevenzione e tutela della pubblica incolumità, alla luce delle previsioni meteorologiche che segnalano possibili criticità di natura idrogeologica, idraulica e legate ai temporali“. Tra le misure previste figura anche il rafforzamento del sistema comunale di monitoraggio e gestione delle emergenze. Si sta infatti disponendo “l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), con il compito di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, coordinare gli eventuali interventi sul territorio e garantire il raccordo tra le strutture comunali, gli organismi competenti e le associazioni di volontariato di Protezione Civile“. L’attivazione del Coc consentirà dunque di seguire costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e di organizzare tempestivamente eventuali interventi qualora le condizioni sul territorio dovessero peggiorare.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale rivolge un appello alla cittadinanza affinché vengano adottati comportamenti prudenti durante le ore interessate dall’allerta. Il Comune di Matera “invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non strettamente necessari e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune“.

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