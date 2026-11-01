Maltempo, maxi tamponamento sull’A14 all’altezza di Cesena a causa della grandine: 12 auto coinvolte e un ferito grave

Una violenta grandinata ha provocato un maxi tamponamento sull’autostrada A14, nei pressi del casello di Cesena, coinvolgendo circa 12 automobili e causando il ferimento grave di una persona. L’incidente si è verificato intorno alle 9:30, all’altezza del chilometro 100, lungo la carreggiata in direzione Ancona. Un automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il sinistro ha determinato la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, riaperto intorno alle 13 dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La circolazione resta tuttavia rallentata, con 3 chilometri di coda e il traffico consentito su una sola corsia in direzione Ancona.

Maxi tamponamento sull’A14 a Cesena: 12 auto coinvolte dopo una forte grandinata

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’incidente è avvenuto intorno alle 9:30, quando una forte grandinata ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto una dozzina di veicoli lungo l’autostrada A14, nei pressi di Cesena. La gravità dell’episodio ha richiesto un intervento immediato delle squadre di soccorso, impegnate sia nell’assistenza agli occupanti delle vetture sia nella messa in sicurezza della carreggiata interessata dall’incidente. La situazione più critica ha riguardato una persona rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei mezzi coinvolti. I pompieri sono intervenuti per liberarla e, dopo averla estratta dal veicolo, l’hanno affidata al personale sanitario del 118. Considerate le gravi condizioni del ferito, è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno inoltre prestato assistenza agli altri automobilisti coinvolti nel tamponamento, occupandosi delle operazioni necessarie a mettere in sicurezza i veicoli danneggiati e la sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

A14 chiusa tra Cesena e Valle del Rubicone: il blocco della circolazione verso Ancona

Le conseguenze del maxi tamponamento si sono estese alla viabilità autostradale. Intorno alle 10, Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in direzione Ancona, a causa dell’incidente verificatosi all’altezza del chilometro 100. Contestualmente è stata temporaneamente chiusa anche l’entrata di Cesena verso Ancona, rendendo necessaria la deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria. Durante la chiusura, agli automobilisti diretti verso Ancona è stato indicato di uscire a Cesena, dove si sono registrati 3 chilometri di coda, per poi percorrere la Via Emilia e rientrare in autostrada allo svincolo di Valle del Rubicone. Per limitare i disagi, Autostrade per l’Italia ha inoltre consigliato di anticipare l’uscita a Cesena Nord. L’interruzione della circolazione si è resa necessaria per consentire alle squadre intervenute di completare le attività di soccorso, recuperare i mezzi coinvolti e ripristinare le condizioni di sicurezza indispensabili alla riapertura del tratto autostradale.

Un secondo incidente sull’A14 in direzione Bologna: coinvolte altre due auto

Nella stessa mattinata, un altro incidente si è verificato sulla carreggiata opposta dell’A14, sempre all’altezza del chilometro 100. In questo caso il tamponamento ha coinvolto due autovetture lungo il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, in direzione Bologna. Anche questo episodio ha provocato ripercussioni sulla circolazione, con la formazione di 3 chilometri di coda. Durante le operazioni necessarie alla gestione dell’incidente, il traffico è stato fatto transitare su una sola corsia. Per gli automobilisti diretti verso Bologna, Autostrade per l’Italia ha consigliato di uscire a Valle del Rubicone e rientrare a Cesena, seguendo quindi il percorso inverso rispetto a quello indicato per i veicoli in viaggio verso Ancona.

A14 riaperta intorno alle 13: resta chiusa l’entrata di Cesena verso Ancona

Un primo miglioramento della situazione è arrivato intorno alle 13, quando è stato riaperto il tratto dell’A14 compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa del maxi tamponamento provocato dalla grandinata. La riapertura è stata possibile grazie al lavoro congiunto dei Vigili del Fuoco, dei soccorritori sanitari e meccanici, della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di gestione dell’incidente e nel ripristino delle condizioni necessarie alla ripresa della circolazione. Nonostante la riapertura del tratto, l’entrata di Cesena in direzione Ancona resta temporaneamente chiusa, per consentire di ultimare il recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da Autostrade per l’Italia, il traffico nel tratto interessato dal maxi tamponamento transita su una sola corsia verso Ancona, mentre persistono 3 chilometri di coda tra Cesena Nord e Valle del Rubicone.

Circolazione ripristinata verso Bologna dopo il secondo tamponamento

È invece tornata regolare la situazione sulla carreggiata opposta, in direzione Bologna. L’incidente che aveva coinvolto due automobili è stato risolto e le code precedentemente registrate tra Valle del Rubicone e Cesena Nord sono terminate. Sempre secondo Autostrade per l’Italia, all’altezza del chilometro 100, dove il traffico era stato temporaneamente limitato a una sola corsia, la circolazione è stata ripristinata su tutte le corsie disponibili. Restano quindi concentrate sulla carreggiata in direzione Ancona le principali criticità successive alla forte grandinata e al tamponamento a catena, con il tratto autostradale riaperto ma ancora interessato dalle operazioni di recupero dei veicoli e dai rallentamenti alla circolazione.