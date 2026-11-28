Al fine di garantire una comunicazione tempestiva ed efficace in caso di emergenze legate al maltempo, l’amministrazione comunale di Messina si prepara a verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione presenti in città. Con una nota ufficiale, Palazzo Zanca ha annunciato l’avvio di una serie di controlli tecnici sui pannelli luminosi dedicati al rischio meteo e idrogeologico, fornendo ai cittadini tutte le indicazioni utili per non fraintendere le prove di collaudo.

Test sui pannelli informativi di allerta meteo

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 30 novembre 2026, saranno effettuati test funzionali sui pannelli informativi di allerta meteo installati sul territorio comunale, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Le operazioni di verifica consisteranno nell’attivazione dei tre segnali luminosi, giallo, arancione e rosso, corrispondenti ai livelli di allerta per rischio meteo, idrogeologico e idraulico previsti dal Dipartimento di Protezione Civile. Il Comune ricorda che l’Avviso Meteo, emesso dal Dipartimento di Protezione Civile tra le ore 15 e le ore 16, può prevedere tre livelli di allerta, ai quali corrispondono altrettanti segnali luminosi: GIALLO (fase di attenzione); ARANCIONE (fase di preallarme); ROSSO (fase di allarme). Una volta conclusa la fase di verifica, il segnale luminoso sarà attivato e mantenuto per tutta la durata del livello di allerta previsto dal Dipartimento di Protezione Civile.

Il Comune precisa che l’accensione dei segnali luminosi durante le operazioni di verifica ha esclusivamente finalità di collaudo e non è indicativa di un’effettiva condizione di allerta meteo. La cittadinanza è pertanto invitata a fare riferimento agli avvisi ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.

Un passo per la sicurezza e la prevenzione del territorio

L’avvio di questi test funzionali sui pannelli di allerta meteo a Messina rappresenta un passo importante per la sicurezza e la prevenzione del territorio. La corretta manutenzione dei sistemi di comunicazione in tempo reale è fondamentale per garantire che, in caso di reali emergenze idrogeologiche o meteorologiche, i cittadini possano ricevere informazioni chiare e tempestive. Altrettanto apprezzabile è la trasparenza dell’Amministrazione nel segnalare preventivamente la natura tecnica delle prove, evitando inutili allarmismi e invitando la popolazione a mantenere sempre come riferimento i canali ufficiali della Protezione Civile.