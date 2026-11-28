Il maltempo torna a evidenziare le fragilità del territorio di Messina, dove le abbondanti precipitazioni delle ultime ore hanno provocato allagamenti in diverse aree della città. Tra le località maggiormente interessate figura Ganzirri, nella zona nord, dove le strade che costeggiano il lago sono state invase dall’acqua, mettendo in difficoltà gli automobilisti. La situazione assume particolare rilevanza considerando che proprio nell’area sono in corso importanti interventi infrastrutturali destinati a migliorare lo smaltimento delle acque e a contrastare il fenomeno degli allagamenti.

Maltempo a Messina: allagamenti e tombini saltati nella zona di Ganzirri

Le intense precipitazioni hanno causato consistenti ristagni d’acqua lungo la rete stradale attorno al lago di Ganzirri, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli e determinando notevoli ripercussioni sulla viabilità locale. Le condizioni delle carreggiate hanno creato numerosi problemi alla circolazione, in un’area già in passato interessata da episodi analoghi durante le giornate di maltempo. A rendere ancora più delicata la situazione è stato il salto di alcuni tombini, avvenuto durante le forti piogge. Un’ulteriore criticità per gli automobilisti alle prese con le strade allagate. Nell’area è intervenuta la Polizia Municipale di Messina.

Ganzirri sott’acqua mentre proseguono i lavori per il deflusso delle acque meteoriche

Gli allagamenti registrati nella giornata odierna riportano in primo piano una delle problematiche infrastrutturali che da tempo interessano la zona settentrionale della città. A Ganzirri sono infatti in corso opere finalizzate alla canalizzazione delle acque piovane, attraverso interventi destinati a migliorare la capacità di deflusso e a ridurre le difficoltà che si manifestano in concomitanza con le precipitazioni più intense. Nel settembre scorso, l’avanzamento dei lavori per la canalizzazione delle acque piovane a Ganzirri era stato oggetto di un approfondimento in Commissione consiliare. Durante la seduta era emerso che il completamento delle opere era previsto entro la fine del 2026. In attesa della conclusione del cantiere, tuttavia, la zona continua a risentire delle difficoltà legate alla gestione delle precipitazioni, con conseguenze particolarmente evidenti sulla percorribilità delle strade che circondano il lago. L’episodio odierno testimonia quanto sia importante il completamento degli interventi programmati per affrontare una criticità ricorrente.

Allagamenti a Messina, il precedente di ottobre tra auto bloccate e sottopassi sommersi

Le difficoltà riscontrate oggi a Ganzirri si inseriscono in un quadro di problematiche già emerse durante le precedenti perturbazioni che hanno investito il territorio messinese. Particolarmente significativa era stata l’ondata di maltempo dello scorso ottobre, quando le abbondanti piogge avevano provocato pesanti disagi in numerosi quartieri, coinvolgendo sia la zona settentrionale sia quella meridionale della città. In quell’occasione si erano verificate situazioni particolarmente critiche, con automobili bloccate dall’acqua, sottopassi sommersi e torrenti in piena. Anche la litoranea e Ganzirri erano state interessate dalle conseguenze delle intense precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.